Már nyolcadik győzelmét aratta zsinórban a Siófok

Megszerezte zsinórban nyolcadik győzelmét a Siófok KC NB I.-es női kézilabda csapata, a balatoniak ezúttal a Debrecen otthonában nyertek.

Egy jó formában lévő Debrecen otthonában nyerni nem könnyű, ám ez sem okozott gondot a balatoniaknak.

– A túloldalon remek kapusteljesítmény, és beállós játék jellemezte ellenfelünket – foglalta össze a lényeget Köstner Vilmos a lefújás után. A kapuban Dedu az első félidőben tizenegy, a fordulás után pedig további hét védést mutatott be, mindkét játékrészben fogott egy-egy büntetőt.

A beállók – Jezic, Drabik és Elghaoui – pedig nyolc gólig jutottak, akik közül Elghaouit kell kiemelni, hiszen utoljára január kilencedikén szerzett gólt, most azonban rögtön ötöt. A spanyol Gonzalez is remekelt, hatot még nem dobott ebben a bajnoki szezonban, ez egyéni csúcs tőle.

Igazi csapatmunka volt tehát ez a siker, amit az is jelez, hogy a 31 siófoki gólból „csak” nyolc fűződik a Kobetic, Nze Minko páros nevéhez. Az előbbi persze megint kulcsfigura volt, miután a második félidőben, döntetlennél az ő három gólja kellett ahhoz, hogy öttel elhúzzon csapata és „elvegye a kedvét” a meccstől Despotovicéknak.

Fáradtságnak nyomát sem véltem felfedezni a csapaton annak ellenére, hogy egy ideje már háromnaponta játszunk – emelte ki Tor Odvar Moen az SKC trénre. Ez valóban nagyon fontos eleme volt a sikernek, hisz 19 nap alatt ez már az ötödik meccsük volt Kobeticéknek, melyből a debreceni már a negyedik volt, amit idegenben játszottak, mégis meglehetősen friss volt az együttes. Nem véletlenül lehetett tehát büszke csapatára Moen edző, aki szerint jó és eredményes kézilabdát adtak elő, egy olyan csarnokban tudtak nyerni, ahol nagyon sok csapat megszenved.

Hatgólos diadal DVSC-SCHAEFFLER–Siófok KC 25–31 (12–15)

Debrecen, 1400 néző. Vezette: Nagy F., Túróczy

DVSC-SCHAEFFLER: Triffa – Varsányi 3, Punko, Tóvizi 3, Despotovic 4, Grigel 3, Vantara -Kelemen 4. Csere: Oguntoye (kapus), Kovács A.3, Zamfirescu 1, Bulath 2, Bordás 1, Arany, Szabó P. 1, Borgyos. Edző: Köstner Vilmos.

Siófok KC: Dedu – Böhme 3, Gonzalez 6, Nze Minko 3(1), Jezic 2, Kobetic 5(2), Aoustin 4. Csere: Perianu, Drabik 1, Hmirova 2, Elghaoui 5. Edző: Tor Odvar Moen.

Kiállítások: 2(2), illetve 10(6).

Hétmétersek: 2/-(1/-), illetve 3/3(1/1). Az eredmény alakulása. 4. p.: 3–0. 12. p.: 7–4. 18. p.: 8–9. 24. p.: 10–12. 35. p.: 15–18. 38. p.: 18–18. 43. p.: 18–23. 51. p.: 21–27. 55. p.: 23–30.

Köstner Vilmos: – Nagyon nagy szívvel és akarattal játszottunk. A szív sokszor el is vitte az észt. Gyorsabban játszottunk, mint ahogy a technikai és taktikai képzettségünk engedte volna. Egy ilyen jó csapat ezt természetesen kihasználja.

Tor Odvar Moen: – Tudtuk, hogy a Debrecen nagyon jó csapat, így fel is készültünk belőle tisztességgel. Fel kellett, hogy ébredjünk, hiszen a mérkőzés elején sokat hibáztunk. Sikerült kijavítanunk ezeket, utána pedig már rendben volt a játékunk. Büszke vagyok, hogy két fronton is sikeresen menetelünk.