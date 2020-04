Már szélesebbek az alapok

Idén már nyolc csoportban folyt az ifjú atléták képzése a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola keretein belül. Lukács Máté vezetőedző nemcsak a szakmai munkát irányítja a szakosztályban, de versenyeket is szervezett.

Folyamatosan bővítette a gyermeklétszámot újjáalakulása óta a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétikai szakosztálya.

– Jelenleg már nyolc csoportban zajlik a munka – mondta Lukács Máté, a Kaposvári Sportközpont és Sport­iskola vezetőedzője. – Három csoportban a legkisebbekkel, az U9-es korosztály tagjaival Grábner Tímea, Bank Edit és Nádasdi Eszter edzők foglalkoznak. A többi csoportunkban vegyes összetételben U11-es és U13-as korosztállyal dolgoznak az edzők. Két olyan csoportunk van, melynek valamennyi tagja egy adott iskolába jár. Ezek a csoportok a Katolikus, valamint a Gyakorló iskolában működnek. Ott Szerbné Szabó Katalin és Pósfai Adrienn edzők foglalkoznak a gyerekekkel. A másik három csoport elég jól kinőtte magát, oda a városból mindenhonnan érkeznek gyerekek. Ezeket a csoportokat Czipó Gabriella és Lipót Andrea edzők vezetik.

Megtudtuk azt is, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sport­iskola atlétikai szakosztálya tavaly egy új csoportal is bővült. Dovigyel Csaba edző vezetésével az U13-as korosztályból kiöregedő atléták folytathatják versenyzői pályafutásukat.

Lukács Máté már több korosztályos viadalt is szervezett az elmúlt időszakban a somogyi megyeszékhelyen.

– Itthon nagy előrelépés volt a Kaposvár Arénában fedettpályás versenyt rendezni – folytatta Lukács Máté. – Sokkal nagyobb hely, valamint több a lehetőség. Ezt meg is hálálták a résztvevők, igen szép számmal jöttek el a versenyeinkre. Majdnem másfélszer annyian, mint a tavalyiakra. Ez lehetett az új helyszín, de amiatt is, mert egyre többen tudják a hazai atlétikai életben, hogy vagyunk és kezd hírünk lenni. Az említett kaposvári versenyen a körbefutó számot a Kaposvár Aréna folyósólyán rendeztük. Nagyon tetszett a gyerekeknek. Azért is sikerült probléma nélkül teljesíteni, mert 10-15 méterenként bírók figyelték a szabályos versenyzést. A fedett pályás idényünk idén kicsit nyugodtabb volt, nem rendeztek annyi versenyt ezekben az alacsonyabb, U9-es és U13-as korosztályokban mint szoktak. Viszont a frissen indított csoportunkból Hajdú Boróka meg is szerezte első országos bajnoki címünket súlylökésben.

A koronavírus-járvány miatt az atléták is teljesen átálltak arra, hogy otthon, vagy legalábbis önállóan végezzék el a feladatokat. Az szinte biztosnak tűnik, hogy idén a legtöbb versenyt eltörlik, vagy elhalasztják. Most elsősorban nem a csúcsforma elérése a célunk, az edzéseink sem ilyen jellegűek. Inkább a szinten tartás és a mozgás­igény kielégítése az elsődleges. Mi kicsit szerencsésebbek vagyunk, mint például az úszók. Nem vagyunk vízhez kötve, így a közép-hosszútáv futóink az edzőjük edzéstervei alapján tudnak készülni. Czipó Gabriella vezetésével zajlik az élő online edzés is, ahol szobában végezhető gyakorlatokból összeállított edzéseket tart.