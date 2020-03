Már túl van a nehezén Tomori

Szerencsésen túl van a műtéten Tomori Zsuzsanna, a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC játékosa, s most már otthonában gyógyul.

Tomori Zsuzsanna, a Siófok KC NB I.-es női kézilabda-csapapatának magyar válogatott játékosa műtéti beavatkozáson esett át, miután március elején tüzetes orvosi vizsgálatok után krónikus belsőszervi problémát mutattak ki nála. A sportoló már jobban van és otthoni környezetben gyógyul betegségéből.

– Szerencsésen túl vagyok a műtéti beavatkozáson és most már otthoni környezetben gyógyulgatok – mondta Tomori Zsuzsanna. – Az első tíz nap nem volt egyszerű, remélem, hogy túl vagyok a legnehezebb perióduson. Amikor kiderült, hogy ki kell hagynom a szezon legfontosabb időszakát, akkor lelkileg megviselt a dolog. Ez a mostani szituáció, a koronavírus ilyen szintű hatása viszont még rosszabb.

– A sport napi szinten foglalkoztat, a rehabilitációs gyakorlatokat elvégzem itthon – tette hozzá. – Minden bizonytalan, nem tudjuk, mi fog történni sportszakmai szinten, és nem tudjuk azt sem, hogy volt-e értelme annak a rengeteg munkának, amit belefektettünk az idei szezonba. Várhatóan április második felében kezdhetem el a könnyített edzéseket, számomra most az a legfontosabb, hogy teljesen felépüljek. Hiányzik a kézilabda és hiányoznak a lányok is a csapatból.

– Most azonban mindenkinek az a feladata, hogy vigyázzon magára, maradjon egészséges és tartsa be a szabályokat, hogy minél hamarabb túl tudjunk lenni ezen a helyzeten – hangsúlyozta a kiváló kézilabdázó.

Tomori Zsuzsanna a nyáron érkezett Siófokra és hamar az együttes kulcsjátékosa lett, azt, hogy milyen kvalitásokkal rendelkezik, mi sem bizonyította jobban, mint az: a Magyar Kézilabda Szövetség megválasztotta az év védőjátékosának.

Amikor a Balaton partjára szerződött, készítettünk vele egy interjút, melyben a következőket nyilatkozta.

– Évről évre fejlődik az SKC, a vezetőség nagy célokat tűzött ki, és a közeg is kiváló, ráadásul sikerült minőségi játékosokat hozni a klubhoz – emelte ki a kézilabdázó. – Szeretnék az egylet vezére lenni és hozzásegíteni a klubot ahhoz, hogy egy újabb lépést tehessen felfelé. Az itteni szerepemet egy nagy kihívásnak tekintem és mindent bele fogok adni azért, hogy sikeres legyen a Balaton-parti együttes.

Nos, Tomori Zsuzsanna, ahogy a többi játékos is, tényleg mindent beleadott és a kőkemény munkának meg is lett az eredménye. A Siófok KC ugyanis több bravúrt is véghez vitt az idényben. Mind közül a legnagyobb a világ legerősebb csapatának, a Győri Audi ETO KC együttesének a legyőzése volt. Danyi Gábor vezetésével a Balaton-parti találkozójuk volt az első a kisalföldieknek, melyen vereséget szenvedtek. A Győr az előző szezonban úgy nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a honi pontvadászatot és a Magyar Kupát, hogy egyszer sem kapott ki.

Nem csak a nyugat-dunántúliak ellen alkotott maradandót a norvég Tor Odvar Moen együttese a magyar bajnokságban, hiszen alaposan megtréfálta az FTC-Rail Cargo Hungaria gárdáját is. A siófokiak hazai pályán – hatalmas feltámadást produkálva – mentettek pontot a Fradi ellen, igaz azon a találkozón – sérülés miatt – nem léphetett pályára a spanyol játékmester, Nerea Pena. A fővárosi visszavágón aztán az SKC saját közönsége előtt győzte le a fővárosi zöld-fehéreket, mellyel nagy lépést tett a második hely, így a hőn áhított Bajnokok Ligája felé.

Ha már a bravúroknál tartottunk, az EHF-kupa-szereplésük is ide tartozik. Hiszen címvédőhöz méltóan játszottak eddig és magabiztosan jutottak be a legjobb négy együttes közé. Viszont, ha bejutnak a fináléba, akkor hazai pályán kezdik majd meg a párharcot, mert a Európai Kézilabda Szövetségnek van egy olyan szabálya, miszerint két egymást követő évben ugyanaz a csapat nem rendezheti meg hazai pályán az oda-visszavágós rendszerű döntő második felvonását, beleértve a díjátadó ceremóniát is.