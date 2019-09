Maradt a támogató cég

Csütörtökön délután a Kaposvár Arénában újabb egy évre szóló támogatói szerződést írt alá Puska Zoltán, a Kaposvári KK ügyvezetője, valamint Bognár Attila, a Belfry PE Kft. építőipari cég ügyvezetője.

A megállapodás a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is 50 milliós forintos támogatást jelent a somogyi klub részére. A Kaposvár Arénában rendezett hivatalos sajtótájékoztatón jelen volt a Kaposvári KK NB I./A csoportos felnőtt férfikosárlabda-csapata, valamint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola több utánpótlás korosztályú gárdája is.

Az eseményen Szita Károly, Kaposvár polgármestere kiemelte; a fiatal kosárlabdázóknak nagyon fontos az a példa, melyet a felnőtt csapat tagjai mutatnak, hiszen sokan épp miattuk kezdték el ezt a sportágat. A város nem áll le a fejlesztésekkel, melynek része a különböző sportlétesítmények építése korszerűsítése. Ennek keretében pedig újabb kosárlabda pályák is épülnek. A cél az, hogy a város 2030-ra a legegészségesebb legyen.

– Lehet, hogy nem lesz mindenkiből kosárlabdázó, de bizonyos, hogy igénye lesz a sportos életmód. A mozgáslehetőségeket pedig meg kell adni, hogy aki akar, az élni tudjon vele – mondta Szita Károly.

– Továbbra is támogatjuk az élvonalbeli kosárlabda-együttest és az itt sportoló fiatalokat – fogalmazott Bognár Attila, a Belfry PE Kft. ügyvezetője. – Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a csapat sikeres szerepléséhez, amihez mostanra egyre több pozitív feltétel adott. Remek játékosok elhivatott vezetők, elkötelezett szurkolók és bizakodó támogatók. Utóbbiak egyike a Belfry csoport, amely széles körű társadalmi felelősség vállalási programot működtet. Ennek keretében olyan kulturális és sportszervezeteket támogatunk, amelyek ugyanazokat az értékeket képviselik, mint mi. Így figyeltünk fel a Kaposvári KK csapatára is. Minden területen nagyra értékeljük a kemény és hathatós munkát. Számunkra kiemelkedően fontos a minőség és a megbízhatóság, ezért döntöttünk úgy, hogy a következő szezonban együttműködünk a kaposvári klubbal. Meggyőződésünk, hogy együtt, kitartó munkával sikeresek leszünk, ennek pedig a cégünk is részese akar lenni.