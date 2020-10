Másodszor is nyerni tudott a Kaposvári KK

Második mérkőzését nyerte meg a Kaposvári KK az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban. Hendleinék a kecskeméti együttest verték a somogyi megyeszékhelyen.

A találkozó előtt a somogyiak szerződést bontottak Stefan Sinoveccel. A szerb játékos a Kecskemét elleni bajnoki mérkőzésen már nem lép pályára a Kaposvári KK csapatában. A vendégoldalon is akadt egy hiányzó, a magyar állampolgárságú Chester Lewis személyében, aki ráadásul az U23-as szabály miatt kezdőként lépett pályára a két együttes első fordulós találkozóján. Helyette a négyes poszton Kucsera került be a kezdőcsapatba.

Karahodzsics zsákolásával rajtolt a Kecskemét, de Hendlein két duplával fordított. Jukic hamar összeszedett két faultot, így Révész váltotta. Eredményesen játszott ezekben a percekben a hazai együttes, amelyen látszott, hogy próbálja feledtetni a legutóbbi meccsen látott második félidős teljesítményét. Hajtottak küzdöttek Hendleinék, de Thomas és Dramicsanyin pontjaival fordított a Kecskemét. A negyed záró akkordja Miliszavljevics triplája volt, amellyel 21–18-ra alakult az eredmény. A folytatásban elég volt két kaposvári hiba és ahelyett, hogy megint nőtt volna a különbség, Djeraszimovics hármasa után Fekete Ádámnak kellett időt kérni. Hasznos volt a játék megállítása, mert innentől ismét jobb védekezést nyújtottak a hazaiak. Az egyik szerzett labdából Krnjajszki még zsákolhatott is, így 42–29-el zárult a félidő. Próbált ellépni a Kaposvár a szünetet követően, de minden egyes hibát büntettek a kecskemétiek Wittmann triplája után újabb időkérés jött a somogyi oldalon. Curry önzetlenül szolgálta ki társait kilencedik passza után azért egy ziccert is bevállalt. Thomas nagy zsákolása hozta vissza az alföldi reményeket, ám a legjobbkor jöttek Rivers pontjai a hazaiaknak. A lelkesen küzdő somogyiak Miliszavljevics és Hendlein vezérletével a végjátékban is növelték előnyüket és megérdemelten nyertek.

Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79–63 (21–18, 21–11, 21–20, 16–14) Kaposvár, Kaposvár Aréna, 400 néző. Vezette: Benczur T., Goda L., Boros T.

Kaposvári KK: M. Curry (12/6), Krnjajszki (12), Rivers (10/6), Hendlein (15/3), Jukic (8). Csere: Révész (6), Miliszavljevics (11/3), Bogdán (2), Hock (3/3). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Wittmann (8/6), Thomas (18/12), Djeraszimovics (7), Kucsera (-), Karahodzsics (8). Csere: Horti (4), Dramicsanin (14/3), Körmendi (-), Pesakovic (4). Vezetőedző: Váradi Kornél. Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–2, 7. perc: 15–4, 12. perc: 23–18, 18. perc: 40–27, 22. perc: 44–31, 27. perc: 51–44, 32. perc: 65–50, 37. perc: 70–58. Jók: Hendlein, Krnjajszki, Rivers, Miliszavljevics, illetve Karahodzsics, Thomas, Dramicsanyin.

Fekete Ádám: – Gratulálok a csapatomnak! Nagyon nagyot küzdöttünk, azt gondolom, hogy a Szeged ellen sem volt gond ezzel, de ez most tudatossággal, eredményességgel és kevesebb hibával párosult. A kulcs egyértelműen az volt, amiről beszéltem az elmúlt mérkőzés után. Készültünk egyfajta védekezés ellen, amit a Kecskemét is nyilvánvalóan ellenünk használt, miután két mérkőzésen sem működött ez ellen a támadójátékunk, de már akkor is készültünk erre. Talán most volt először az, amiről beszéltem. Eddig nem csinálták meg a játékosok azt a szisztémát, ami ez ellen működhetés működnie kell, az most ma megtörtént. Innentől kezdve azt gondolom, ha hisznek benne és elfogadják, akkor működhet tovább a csapat eredményesen. Nyilván tanulni kell az elmúlt meccsek hibáiból, tanultunk belőle és nagyon büszke vagyok erre a csapatra, hogy igen is a saját árnyékunkat átléptük. Megyünk Pécsre nehéz nemetben vagyunk, az ötödik meccsünk következik, zsinórban két-három napos pihenőkkel, de kezdünk belerázódni. Köszönjük a szurkolóknak, hogy végre jó hangulatot teremtettek, nyilván annak köszönhetően, mert végre a csapat a tőle elvárhatóan teljesített.

Váradi Kornél: – Gratulálok a Kaposvárnak! Úgy gondolom, hogy végig kontrollálták a mérkőzést. Rosszul kezdtünk, majd az időkérés után sikerült átvennünk a vezetést. Mind támadásban, mind védekezésben rossz ritmusban játszottunk. Pont azok a dolgok csúsztak el, melyeket korábban meg is beszéltünk. Szerencsére már úgy néz ki, hogy mérkőzéseket tudunk játszani. Reméljük, hogy a következő találkozókon ezeket a hibákat ki tudjuk küszöbölni, ezen dolgozunk.