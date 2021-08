Belga válogatott centert igazolt a Diamant csapata

Az ötszörös belga bajnok és kupagyőztes Nathalie Lemmens lesz az 1. MCM-Diamant Kaposvár centere a női röplabda Extraliga következő szezonjában.

RA belga női röplabda-válogatott Európa-bajnokságra készülő centerével kötött szerződést az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás együttesének vezetése.

A 26 esztendős, 192 centiméter magas Nathalie Lemmens legutóbb a francia élvonalban ütötte a labdát, előtte a német első osztályban is letette a névjegyét.

– Fiatalon jobban érdekelt az úszás, aztán elkezdtem röplabdázni – emlékezett vissza Nathalie Lemmen. – Megtetszett a sportág, az edzőim pedig tehetségesnek tartottak, így azóta sem hagytam abba… 2014 és 2018 között egymás után öt alkalommal nyertem belga bajnokságot és kupát az akkori csapatommal, ez volt a karrierem kezdete. Fiatalabb koromból a legszebb emlékeimet az Európai Ifjúsági Fesztiválról őrzöm, később pedig, felnőtt válogatottként az Európa-bajnokságokról és a Nemzetek Ligája küzdelmeiből. Ezeken a mérkőzéseken a legmagasabb szinten teljesíthettem, és játszhattam néhány legendás röplabdázó ellen. Olyan tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodtam, amiket soha nem felejtek el. Nagyon várjuk már az Európa-bajnokságot, erre készülünk gőzerővel a belga válogatottal.

Nagy kihívást jelent számára a magyar Extraliga, melynek résztvevőit még csak most fogja majd megismerni.

– Ez egy teljesen új és ismeretlen bajnokság lesz számomra – tette hozzá a játékos, aki játszott a belga Asterix AVO Beveren (2013–2018) a német VC Wiesbaden (2018–2020), valamint a francia Paris Saint-Cloud (2020–2021) együttesében is. – Szeretném megismerni a csapattársaimat, valamint a többi együttest és játékost is. Nagyon kíváncsi vagyok arra, mi vár rám, és milyen lesz a színvonal. A kihívás az lesz, hogy gyorsan beilleszkedjek a kaposvári csapatba, és versenyképes társaságot alkossunk. Komoly feladat lesz a Challenge Kupa-részvétel is.

Nathalie Lemmens komoly eredménysorozattal rendelkezik. Pályafutása során ötször nyerte meg a belga bajnokságot és kupát, valamint a Szuperkupán beszélt arról is, mit vár a szezontól.

– Nagyon jó lenne elérni a klub kitűzött céljait – hangsúlyozta. – Nagyon keményen fogok dolgozni ezért, és remélem, hogy ez meglátszik majd az eredményeken is.

A nyár eddig finoman szólva sem a pihenésről szólt, s a folytatásban is sok feladat vár még a 192 centiméter magas centerre.

– A nyaram nagyon elfoglalt volt, ugyanis a Nemzetek Ligájában szerepeltünk a válogatottal, illetve készülünk az Európa-bajnokságra – fogalmazott a röplabdázó. – Közben két vizsgát is sikerrel letettem a biokémiai mesterszakon. Spanyolországban sikerült feltöltődni a barátaimmal és a családommal, és amikor csak tehettem, strandröplabdáztam.

Kiemelkedő szerep vár a keret magyar játékosaira

Augusztus 9-én áll munkába az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás női röplabdacsapata. Az újjáalakuló együttes tagjaira bő két hónapos munka vár, a bajnokság október 16-án indul majd. A játékoskeretet illetően az előző szezon csapattagjai közül Tatjana Matics, Szpin Renáta, Szedmák Réka, Kump Aliz, Tóth Jázmin és a napokban Hegyi Bianka írta alá szerződését a 2021/2022-es évadra. Valamint a Kaposvári Röplabda Akadémia több tehetséges, tizenéves reménysége is lehetőséget kap arra, hogy bizonyítsa képességeit, és a fiatalok a nagyokkal kezdik majd meg a tréningeket.

A magyar játékosokra kiemelkedő szerep vár a következő évadban, de természetesen a sok fiatal mellett szükség van néhány tapasztaltabb, sok nagy csatát megélt röplabdázóra is. Az együttes célja egyértelmű: szerethető, egymásért is küzdő, lelkes csapatot kialakítani, mely minden riválisával felveszi a versenyt a pályán. A csapat egymás után harmadszor is elvállalta a nemzetközi indulást, ami szintén komoly kihívást jelent számunkra.