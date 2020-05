Minden meccs élmény volt

Kalmár Viktória, az 1. MCM Diamant Kaposvár extraligás női röplabdacsapatának egyik legfiatalabb játékosa a somogyi megyeszékhelyen képzeli el a jövőjét, a sportban és az iskolapadban egyaránt.

Már három éve a kaposvári röplabdás család megbecsült tagja Kalmár Viktória. A Kaposvári Röplabda Akadémia növedéke, az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás felnőtt együttesének egyik legfiatalabb játékosa újabb emlékezetes esztendőt zárt, de még nem értek véget a megpróbáltatások, ugyanis a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanulójaként most zajlik az érettségi. Nem titok: a korábbi utánpótlás-válogatott feladó a jövőjét is itt képzeli el, a sportpályán és az iskolapadban egyaránt.

– A körülményekhez képest én és a családom is jól van, mindenki egészséges, és ez most a legfontosabb – mondta a fiatal feladó. – Próbálunk a lehető legkevesebbet kimozdulni, de itthon is igyekszem kialakítani a napi rutinomat, ami az érettségi miatt leggyakrabban tanulással telik. Ezen kívül igyekszem minden nap mozogni, amit a kertben el tudok végezni, azt megcsinálom. Ebben az időszakban több idő jut az olvasásra és az egyik kedvenc hobbimra, a főzésre és sütésre is, aminek a család kimondottan örül.

A korábbi utánpótlás-válogatott már három éve szerepel kaposvári színekben. Tavaly részese lehetett az Extraligába kerülésnek, az idén pedig immár a magyar bajnoki dobogóért harcolt társaival a legfelsőbb osztályban.

– Abban biztos vagyok, hogy számunkra a legkedvezőbben alakult volna a pontvadászat vége, mivel az utolsó pillanatokig gőzerővel dolgoztunk és készültünk – fogalmazott Kalmár Viktória. – Sajnos az i-re nem került fel az a bizonyos pont, de úgy gondolom, így is nagyon szép évadot tudhatunk magunk mögött. Számomra az egész szezon nagyon emlékezetes volt, teli volt gyönyörű győzelmekkel, és egy csodálatos együttes menetelt végig ebben a szezonban.

A játékos azt mondta, nem tudna kiemelni egy pillanatot sem, ami számára többet jelentene a többinél, mert az egész szezon felejthetetlen volt, és nagyon örül, hogy ilyen nagyszerű csapattal dolgozhatott együtt.

– Minden napot élvezet volt velük eltölteni, öröm volt látni az egyre nagyobb érdeklődést a mérkőzéseink iránt, és ebben az új csarnoknak, a Kaposvár Arénának is szerepe volt. A felkészüléshez mindent megkaptunk, amire szükségünk volt, és megfelelő környezet volt az edzésekhez és meccsekhez is. Remélem, még sok szép pillanattal tölthetjük meg a Kaposvár Arénát – fogalmazott Kalmár Viktória, akinek a bátyja, Ákos is évek óta a somogyi megyeszékhelyen, nevezetesen a Finóban üti a labdát, ugyancsak a szurkolók nagy örömére.

A csapat vezetősége közben három szerződéshosszabbítást is bejelentett, Tálas Zsuzsanna, Szpin Renáta és Tatjana Matics is marad a somogyi megyeszékhelyen.