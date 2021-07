Tokióban is bravúrra készül a siófoki úszó

Két hét múlva fellobban Tokióban az olimpiai láng és a több mint egy éve várt sport­eseményen somogyiaknak is szurkolhatunk. Mások mellett a siófoki Németh Nándor úszó is a 175 tagú magyar csapatot erősíti, akivel Siófokon beszélgettünk a felkészülésről és az ötkarikás játékokról.

Szülővárosa is támogatja Németh Nándort, a fiatal sportoló első olimpiájára készül, Tokióba. De még előtte hazalátogatott Siófokra is, ahol az erről szóló megállapodást aláírta Lengyel Róbert polgármesterrel.

A 21 éves junior világ- és Európa-bajnok, felnőtt világbajnoki bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok úszóval való együttműködés nem titkolt célja volt, hogy népszerűsítsék az úszást a városban, s hogy Németh Nándor Siófok jó hírét is vigye a világba. Ez minden bizonnyal nem fog gondot jelenteni, hiszen sorra gyűjti a kiváló sporteredményeket.

– Nagy örömmel tölt el, hogy Siófok támogat és remélem az olimpián olyan eredményeket tudok hozni, amelyekre a siófokiak is büszkék lehetnek – mondta Németh Nándor. Hozzátette: elképesztő érzés, hogy Siófok városával együttműködhet és annak is, hogy első siófoki olimpikon lehet.

Tehát a BVSC Zugló színeiben versenyző sportoló gőzerővel készül az ötkarikás játékokra, hogy siófoki sporttörténelmet írjon. Merthogy bronz- és ezüstérmes olimpikonjai vannak a városnak, de aranyérmes még nincs.

A fáradtságot nem lehetett nem észrevenni a fiatal úszótehetségen a siófoki látogatása során sem.

– Ebben a ciklusban ez teljesen normális – mondta a Somogyi Hírlapnak a siófoki olimpikon. – Még két hétig edzünk nagyon keményen, és utána kezdjük el a könnyítést és a finomítást. Jövő héten már utazunk ki Japánba, ahol egy akklimatizációs edzőtábort követően Korijamából megyünk át az olimpiai faluba Tokióba. Hétről hétre egyre jobban érzem magam és remélem, a csúcsforma tökéletesen lesz időzítve.

Németh Nándor célja nem kisebb, mint a döntőbe jutni.

– Vagy egyéniben, vagy váltóban be szeretnék jutni a fináléba – tette hozzá. – De nyilván egyéniben nagyobb szám lenne, és ha 100 gyorson az élmezőnybe kerülhetnék, akkor lennék a legelégedettebb. Addig azonban természetesen még hosszú az út.

Ami célt kitűztem magamnak, az a döntő, ha elérném, akkor nagyon örülnék, ott pedig már tényleg bármi megtörténhet, akár az is, hogy négyen kiugranak és máris jók vagyunk! Az 1,6 a fő célunk.

Jelenleg nincs Németh Nándornál gyorsabb úszó 100 méter gyorson, a 2019-es budapesti vizes Európa-bajnokságon megdöntötte Milák Kristóf rekordját a versenyszámban.

Most pedig újabb bravúrra készül, ezúttal Japánban.

– Remélem, nem ez lesz az utolsó olimpia, amire kijutok – hangsúlyozta Németh Nándor a siófoki Nagystrandon, ahol természetesen nem tudta távol tartani magát a víztől, így tempózott is néhányat a Balatonban.

Nagyon izgul, mégis magabiztos

Az első olimpiájára készülve izgul, de magabiztosan vág neki élete eddigi legrangosabb versenyének.

– Bennem egy olyan stressz van szerencsére, ami csak előre visz – fogalmazott. – Az majd az olimpián fog kiderülni, hogy ott milyen stressz lesz bennem és azt hogyan tudom kezelni. Voltam már világbajnokságon és Eb-n is és ezzel nem volt gond, remélem, ez így lesz Japánban is, és fogom tudni kontrollálni, nem fogom túlizgulni a versenyt vagy leblokkolni.