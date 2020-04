Még rangidősen is örömét leli a gombfociban

Már a harmadik szezonját kezdte meg a világ- és Európa-bajnok Balla József a Csokonyavisonta csapatában. A 2002 végétől Balatonkeresztúron élő „gombozó” szerint az NB I.-ben való gyengébb rajt ellenére a végelszámolásnál a középmezőnyben van a helyük.

Egy község együttese ritkán szerepel a legmagasabb osztályban, a dél-somogyi település játékosainak ez sikerült, olyannyira, hogy többször is hosszabb ideig az élvonalban vitézkedtek. A legjobb eredményüket az 1990-es években érték el, 4. helyükkel. – Régóta ismerem a csokonyai gombfocistákat, nagyon jó barátaim, sok csatát vívtunk meg egymással a versenyeken.

Három éve szívesen mondtam igent a megkeresésükre. Kitűnő a közösségi szellem, többségük jelentős NB I-es tapasztalattal rendelkezik, remek kis csapat alakult ki, öröm velük együtt küzdeni a kitűzött célokért – nyilatkozta Balla József. – Én vagyok a rangidős a majd 66 évemmel, sajnos kevés a fiatal a mezőnyben, a nálunk játszó ifjabb Primon Csaba nagyon ügyes és szorgalmas, sokra viheti.

Elmondta: 2×13 percig tart egy mérkőzés, szinte megállás nélkül. Tíz órakor kezdték el és 17.20-kor fejezték be a 9 mérkőzést a szektorlabda (korábbi nevén asztali labdarúgó) bajnokság elsőosztályú rajtján. Még három forduló van hátra, jelenleg az utolsó előtti helyen állnak a tízcsapatos pontvadászatban. – Négy meccsünket is minimális különbséggel veszítettük el, kétszer nyertünk, hét pont a hátrányunk a 6. helyezett Dunakanyar Fortéval szemben. Az országos szektorlabda ranglistán a csaknem kétszáz játékos közül a 27. helyet foglalom el. A játékosállományunk alapján joggal pályázhatunk a 4–6. hely valamelyikére – ismertette a tényeket. – Nagy koncentráció, állóképesség kell e magyar eredetű sportághoz, és nem árt némi kézügyesség sem.

Balla József 1966-ban kezdett el gombfocizni Pécsen, megtanulta, hogy helyzetet kell kialakítani a gól eléréséért, de azt is megtapasztalta hogyan kell az ellenfél hasonló szándékát meghiúsítani, méghozzá a focipályán. Örömmel mesélt arról, hogy mit jelentett a Pécsi Dózsa színeiben középhátvédként a csapatkapitányi karszalagot viselni. Kitért a legnagyobb élményére, amikor 1970 novemberében a baranyai együttes kiverte a Newcastle Unitedet 22 ezer ember előtt.

– Azért is marad örökké emlékezetes ez a labdarúgó-mérkőzés, mert előtte én is pályára léphettem a Pécsi Dózsa-Baranya válogatottja ifjúsági találkozón, melyre mintegy hatezren voltak kíváncsiak – pillantott vissza a régi időkre. Hiába szeretett futballozni, a nagy szerelem mégiscsak a gombfoci maradt. Asztali labdarúgóként több csapattal, így a Komlóval, a Szegeddel is nyert magyar bajnokságot.

Pályafutásának legfényesebb korszakát a 2000–2002 közötti idő jelentette. Szovátán a magyar válogatott tagjaként világbajnok lett, majd a szerbiai kontinensviadalon háromszor játszották el a tiszteletére a magyar Himnuszt. Egyéniben, csapatban is aranyérmet nyert, és a tornán megrendezett nemzetközi nyílt versenyen is az élen végzett. 2001-ben Kölnben járt bemutató meccseket tartani játékostársával, Horváth Imrével.

Mint mondta: ma is örömét leli a játékban, s azon van, hogy teljesítményével hasznára legyen a csokonyavisontai csapatnak. Tréfásan elárulta, addig nem teszi le a gombfoci egyik legfontosabb kellékét, a pálcákat, amíg ki nem ütik a kezéből.

