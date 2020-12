Megérdemelt sikert aratott a Csurgói KK a Budakalász ellen

Nehéz mérkőzésen tartotta otthon a bajnoki pontokat a Csurgó csapata. A Budakalász az utolsó pillanatig küzdött, nagy csatára késztette a hazai együttest.

A Budakalász a félidő utolsó 10 percében nem talált be. Ezekből az elhibázott lövésekből a somogyi gárda rendre eredményes tudott lenni, így tetemesnek mondható nyolc gólos különbség alakult ki.

A második játékrész elején folytatódott a csurgói menetelés. Gábor Marcell kétszer is eredményes volt, de a Budakalász nem hagyta magát. Mindent beleadtak és ennek meg is lett az eredménye, hiszen zsinórban dobott négy góljukkal máris a felére faragták az addigi tetemes hátrányukat.

Toszkics mester időkérése után ismét sikerült két gólt szerezni a csurgói alakulatnak, de ezután előbb kettős, majd rövid ideig hármas emberhátrányba került a hazai gárda és ez újabb lehetőséget teremtett a vendégeknek a további zárkózásra. Tatai ismét büntetőt hárított, ami döntőnek bizonyult. Innen kiegyenlített lett a játék képe, és a találkozó végén joggal örülhettek Leimeterék.

– Nagyon korrekt ellenfelünk volt a mai mérkőzésen a Budakalász csapata – mondta Alem Toszkics, a Csurgói KK vezetőedzője. – A szegedi győzelem után kérdés volt, hogy sikerül motiválni a csapatot, tartottam attól, hogy a fiatalokat elviszi a lendület, de minden a helyére került. A saját játékunkat játszottuk, és bár sok volt a kiállítás nálunk, mégis tartani tudtuk magunkat. Az első fél­időben sikerült akkora előnyt kiharcolni, amivel kivívtuk a győzelmet és most vált igazán értékessé a szegedi győzelem.

– Nagyon felkészült és motivált Csurgó volt az ellenfelünk ma – értékelt Csoknyai István, a Budakalász vezetőedzője. Bíztunk abban, hogy a Csurgó belealszik a mérkőzésbe, de nem így történt. Nálunk hiányoztak a jó támadások, egy masszív védelemmel találtuk szembe magunkat, Tatai a kiváló teljesítményével megbabonázott bennünket és kicsit belefáradtunk ebbe a gyors tempóba.