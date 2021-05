Megharcolt a sikerért a Siófok az MTK ellen

Nem volt könnyű mérkőzés a hétgólos hátrányt hozó kezdésnek köszönhetően, ám Szikorák a szünet után érvényre jutatták a papírformát és begyűjtötték hazai pályán, végre nézők előtt játszva a két bajnoki pontot.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt

Alaposan megnehezítette a saját dolgát a Siófok, mely huszonhárom perc alatt hétgólos hátrányt szedett össze úgy, hogy tizennyolc gólt szedtek be (11-18). Ekkor aztán alaposan összekapták a védekezésüket Szikoráék, hisz a hátralévő harminchét percben már „csak” tizenkettőt kaptak! A sikerben döntő szerepe volt, hogy a huszonöt perc alatt hét gólt (!) elérő Marincsák a folytatásban mindössze egyetlen találatra volt képes! Szöllősi-Zácsik is ötig jutott huszonnyolc perc alatt, amihez a lefújásig már csak egyet tudott hozzátenni. Ezek pedig döntően voltak a végeredménye szempontjából, főként, ha hozzátesszük, hogy Szekerczésnek sem ez volt a legjobb napja, hat lövésből egyetlen találatig jutott. A védekezés vezére ezúttal is Szikora volt, aki a huszadik perctől lépett pályára és a kilenc védéssel járult hozzá a fordításhoz, 39%-on teljesített!