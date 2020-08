A világbajnok Rasovszky Kristóf felül írta Papp Márk pályacsúcsát – a kétszázezredik próbázót köszöntötték

Emlékezetes marad az idei, sorrendben 38. Lidl Balaton-átúszás, amelyen majd kilencezren rajtoltak el. A világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf kerek másfél perccel felül írta Pap Márk pályakordját, s a klasszikus, 5,2 kilométeres Balaton-átúszás mellett első alkalommal hirdették meg a féltávot, amelyre több mint ezren neveztek.

Magyar klasszisok a Balatonban

A szokásoknak megfelelően elsőként a magyar hosszú távú válogatott úszók rajtoltak el Révfülöpről, hogy teljesítsék a klasszikus 5,2 kilométeres távolságot. A világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf állta a szavát: kerek másfél percet faragott Papp Márk pályacsúcsán, így az új Balaton-átúszó rekord 57 perc. A nőknél a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna feltett szándéka volt, hogy megjavítja az olimpiai bajnok Risztov Éva pályacsúcsát, de 39 másodperccel elmaradt tőle.

– Ez volt az idei év első, s egyben legfontosabb versenyem, így mindenképpen újra akartam írni a pályacsúcsot. Hogy mire leszek képes jövőre az idén elhalasztott tokiói nyári olimpián? Világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmem – ráadásul utóbbiból kettő is – már van. Csak az olimpiai arany hiányzik még az éremkollekciómból… – mondta sokat sejtetően Rasovszky Kristóf.

– Nagyos szerettem volna megdönteni a Risztov Éva által tartott rekordot, de sajnos nem jött össze. Igaz, hogy nem az öt, hanem hosszabb, 25 km táv a specialitásom, ám a reményt azért nem adom fel: talán majd egy év múlva – folytatta szintén a boglári célban Olasz Anna.

Próbázók ezrei szelték a hullámokat

Az idei Balaton-átúszókat kegyeibe fogadta az időjárás. Szélcsendes, de napsütéses időjárásban és kellemesen hűs, 27–28 fokos vízben próbázhattak. Ráadásul első neki futásra meg lehetett rendezni az eseményt, s miután tízezren neveztek előre, így a helyszínen már nem lehetett jelentkezni. Délelőtt 10 óráig négyezren kezdték meg az úszást a magyar tengerben, miközben elrajtolt – Révfülöpön a klasszikus, 5,2 km-es próba reggel 8, a rövidebbik táv, azaz a 2,6 km-es úszást pedig egy órával később indították – Boglárról a féltáv akkor ötszáz indulóval. 11 óra felé már 5 ezer 200-an tempóztak nagy lelkesedéssel és nem kisebb elszántsággal, míg a kisebb távon is az indulók száma megközelítette az ezret. A bátor próbázók között voltak egészen pici gyermekek és örökifjú nyugdíjasok, mint ahogy találkoztunk olyan fogyatékos sportemberrel is, akinek csak egyetlen lába volt.

A próbázók között ott voltak az Úszóerőd tagjai is; Böröndi Gábor 237 katonatársát vezette.

– Nem is tudom már pontosan, hogy ez hányadik Balaton-átúszásom lehet – mondta a Kaposváron született Böröndi Gábor. – Az elmúlt években már nem számoltam: ez lehet a hetedik, talán a nyolcadik, de az is megeshet, hogy már a kilencediknél tartok.

Déli 12 óra is elmúlt már – bár azt ígérték, hogy délben mindenképpen lehúzzák a rólót, a rendezők a sok próbázni vágyó miatt mégis kicsit későbbre csúsztatták a zárást –, amikor kiderült, hogy pontosan mennyien is úszták át idén szombaton a Balatont.

„Megúsztam” pólóban a boglári célban

Ahogy telt-múlt az idő, a boglári cél úgy váltott folyamatosan arculatot. Egyre többen feszítettek büszkén a sikeresen teljesítő Balaton-átúszóknak járó „Megúsztam” feliratú pólóban. Délután kettő felé járt az idő, amikor Bogláron a több évtizedes Balaton-átúszások történetének kétszázezredik tagját fogadták a győri Rozsos Noémi személyében.

– Ez már a negyedik próbám volt. Az időeredményemre nem igazán lehetek büszke: tavaly két perccel jobb voltam. Hogy milyen volt a víz? Nekem teljesen mindegy, mert mindegyikben fázom… – felelte a Budapestről érkezett Kósa Tamás.

– Nekem ez volt a második próbám. Először 12 éve úsztam át a Balatont, de valamiért újra visszavágytam – folytatta Gulyás Zsuzsa, aki a Pest megyei Gombáról érkezett.

– Mi most vagyunk először Bogláron, s mint jó és lelkiismeretes újoncok, kezdőként a féltávot, azaz a 2,6 km-et vállaltuk be. Amúgy remekül éreztük magunkat; bár csak a kisebb távot csináltuk meg, így is nagy élményt jelentett – mondta a szintén a fővárosból érkezett Ganyecz Andrea és fia, Gergő.

Az idei, sorrendben 38. Lild Balaton-átúszáson is lehetett látni a mezőnyben ismert és népszerű (egykori és jelenlegi) sportolókat, művészeket és közéleti személyiségeket. Így ott volt szombaton az indulók között Güttler Károly kétszeres olimpiai- és egyszeres világbajnoki ezüstérmes úszó, Fehér Dániel színész, a Kolibri Színház színművésze, valamint Kumin Ferenc londoni nagykövet. A 66. életévét taposó Gurbán Béla szenior úszó eddig valamennyi Balaton-átúszáson részt vett, vagyis 38. alkalommal is sikeresen teljesítette a nagy kihívást.