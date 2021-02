Megizzadt a Diamant az MTK ellen a Kaposvár Arénában

Ha a vártánál nehezebben is, de legyőzte hazai pályán az 1. MCM-Diamant Kaposvár az MTK Budapestet a női röplabda Extraliga 13. fordulójában.

Villámrajtot vettek a kaposváriak, akik kiválóan támadtak és a védekezésben is ellenfelük fölé nőttek. Leiszt Máté 13–5-nél már a második idejét is kikérte, ráadásul két kezdőjátékosát is lecserélte. Szedmák mentése után már tízzel vezetett a Diamant, az etap végére pedig Kliszura gyönyörű ütése tett pontot.

A második játszma már sokkal szorosabban alakult, sőt az elején még vezettek is a vendégek. De a házigazda fokozatosan átvette az irányítást, igaz több hiba is csúszott a mérkőzés ezen szakaszában a játékukba. Foggal, körömmel küzdött az MTK, mely 20–20-nál utolérte riválisát. A hajrában aztán időt kellett kérnie Szasa Nedeljkovicsnak, mert a kék-fehérek átvették a vezetést (22–23), sőt szettlabához jutottak, melyet a somogyiak hárítottak és végül kiharcolták az újabb részsikert is.

A harmadik felvonás elején kicsit beragadt az MCM, mely sok támadást elpuskázott, de hamar magukhoz tértek Szedmákék és ledolgozták hátrányukat. Ezután ismét a budapesti együttes percei következtek, Kliszura csapata élére, a szerb kiválóság zsinórban öt pontot szerzett, de így is Szerencsés-Miklaiék vághattak neki minimális előnnyel (21–22) a hajrának. A vendégek ezúttal a végjátékot is jobban bírták, így bezsebelték a részsikert, s így szépíteni tudtak a sokkal esélyesebb ellenfelük otthonában.

A negyedik játszmára aztán Szedmák Rékát Adela Helics, Olena Kharchenkót pedig Kump Alíz váltotta. A hazaiak továbbra sem tudtak rendesen felpörögni, a lelkesen küzdő vendégek pedig minden hibát pontra váltottak és kétegységnyi előnyre tettek szert. A Diamant szabadkai mestere Szűcs Kingát is harcba küldte, majd 12–15-nél másodszor is magához rendelte övéit, de hiába, fokozatosan húzott el ellenfelétől az MTK, mely megérdemelten húzta be ezt az etapot, s ezzel az is eldőlt, egy pontot mindenképpen hazavisz az arénából.

A mindent eldöntő, 15 pontig játékrész is nagy csatát hozott, melyet a harmadik meccslabdáját már értékesítő Diamant nyert meg, s ezzel lezárta a több mint két órán át tartó, maratoni összecsapást.

1. MCM-Diamant Kaposvár–MTK Budapest 3–2 (13, 24, -23, -20, 15)

Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. V.: Szarka, Bátkai-Katona.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Király-Tálas (3), Matics (8), Bodovics (7), Szedmák (10), Kliszura (21), Kharchenko (10). Csere: Szpin, (libero), Helics (11), Kump (2), Szűcs K. (5). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

MTK Budapest: Szerencsés-Miklai (18), Papp O. (15), Vezsenyi (19), Császár (5), Kilyénfalvi (14), Durst (2). Csere: Szalai A. (libero), Berkó (-), Borsos (-), Lesi (-), Dani L. (-). Vezetőedző: Leiszt Máté.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–1, 4–4, 7–4, 9–4, 12–5, 13–7, 18–9, 19–9, 23–12, 25–13 – 20 perc.

2. játszma: 2–1, 3–3, 5–5, 7–7, 10–7, 12–9, 14–11, 17–13, 19–16, 20–20, 22–23, 24–24, 26–24 – 30 perc.

3. játszma: 2–2, 2–5, 3–6, 7–7, 8–10, 10–10, 10–13, 15–14, 18–17, 20–20, 22–22, 23–25 – 28 perc.

4. játszma: 2–1, 5–3, 7–5, 9–7, 10–12, 12–15, 13–18, 14–20, 16–23, 19–23, 20–25 – 27 perc.

5. játszma: 1–2, 2–5, 5–5, 5–7, 7–8, 9–9, 11–11, 11–13, 13–13, 14–14, 17–15 – 19 perc.