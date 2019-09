Meglepetésekkel készülnek a női Extraligára

Nemcsak az 1. MCM-Diamant Kaposvári extraligás női röplabdacsapatának játékosai, a vezetősége is készül a 2019/2020-as bajnoki évadra.

– A tavaly ősszel megkezdett munka eredményeként egy olyan játékoskeretet sikerült kialakítani, amely méltó lehet a sportszerető közönség érdeklődésére a pályán és azon kívül is, a tétmérkőzéseken pedig mindent megtesz azért, hogy valóra váltsa álmainkat – mondta Orosz Ferenc, az 1. MCM-Diamant Kaposvár ügyvezető-elnöke. – Emellett olyan újdonságokkal készülünk, melyek ugyancsak sok izgalmat tartogatnak szimpatizánsainknak. Mi nemcsak egy csapat szeretnénk lenni, hanem az a csapat, mely kivívja a sportbarátok rokonszenvét az elért eredményeivel, a munkájával, a közösségi programokon történő aktív részvételével, a megjelenésével, a viselkedésével. Példaképei szeretnénk lenni annak a 230 kaposvári lánynak is, akik a röplabdát választották saját sportágukként.

Az egyesület vezetése bízik benne, hogy sokan szurkolnak majd a lányoknak a Kaposvár Arénában a bajnoki és kupamérkőzéseken, valamint a nemzetközi csaták során.

– Már teljes kerettel készülünk, ugyanis visszatér a csapathoz az Európa-bajnokságról Tálas Zsuzsanna és Szerencsés-Miklai Zsanett is – tette hozzá. – Az október 12-ei bajnoki rajtig egy nyílt edzés, egy színvonalas nemzetközi felkészülési torna és több külföldi villámtúra is szerepel a programunkban.

Az új évadban immár jeggyel vagy bérlettel lehet majd bejutni mérkőzésekre. A versenykiírás alapján a bajnokságban 10–15, a Magyar Kupában és a Challenge Kupában pedig legalább egy-egy hazai meccs vár rájuk.

Jön a klubkártya

A legfontosabb céljuk a nézőszám további növelése, így már lehet igényelni az 1. MCM-Diamant törzsszurkolói klubkártyát, mely jó néhány előnnyel is jár. A kedvezményes bérlet- és jegyvásárlási lehetőségek mellett a csapattal kapcsolatos kiadványokhoz és ajándéktárgyakhoz is hozzájuthatnak, illetve a szerencsések exkluzív programokon is részt vehetnek majd az évadban. Az első ötven igénylő pedig egy egyedi szurkolói pólót kap.