Meglovagolhatja a Fehérvár FC Európa-Liga búcsúját a Rákóczi

Az Európa-Ligától búcsúzó MOL Fehérvár FC ellen lép pályára az első osztály nyitófordulójában az újonc Kaposvári Rákóczi FC.

A MOL Fehérvár FC ellen kezdi meg szereplését az OTP Bank Liga NB I. 2019/2020-as szezonjában a Kaposvári Rákóczi FC. Az már korábban eldőlt, hogy a székesfehérváriak hazai pályán rendezhetik a mérkőzést, így a vasárnap 18 órakor kezdődő találkozónak a MOL Aréna Sóstó ad majd otthont.

Kezdésnek egy igen nehéz mérkőzés vár a kaposváriakra, hiszen rögtön az előző évi kiírás második helyezettje ellen kell bizonyítaniuk Hadaró Valentinéknek. A székesfehérvári együttes azonban egy kudarc után lép pályára a Rákóczi ellen. A MOL Fehérvár FC ugyanis hiába várhatta előnyből a liechtensteini FC Vaduz elleni Európa-Liga mérkőzés csütörtök esti visszavágóját, egy hosszabbítást hozó mérkőzésen alulmaradt, s búcsúzott a küzdelemsorozattól. Ezt akár meg is lovagolhatják a somogyi zöld-fehérek, hiszen Marco Nikolic csapatából biztosan sokat kivett az utazás, a hosszabbítás valamint a kiesés.

– Nem megyünk feltartott kézzel – hangsúlyozta Hegedűs Dávid, a Kaposvári Rákóczi FC csapatkapitánya. – Kielemeztük a székesfehérváriak Európa-Liga mérkőzéseit, felkészültünk rájuk. Tisztes helytállás várok és azt, hogy mindenki adjon bele apait-anyait, hiszen nem száz, hanem százhúsz százalékot kell majd nyújtanunk ezen a mérkőzésen.

Érdekesség, hogy a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője, Disztl László, valamit a zöld-fehéreket két osztályból is feljuttató Waltner Róbert is volt a székesfehérváriak labdarúgója. Utóbbi a kilencvenes évek végén két évet is eltöltött a Videotonnál, ahol 64 mérkőzésen lépett pályára és tizenöt gólt szerzett.