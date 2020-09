Megnehezítették a Siófok dolgát

Hozta a kötelezőt a szezon nyitómeccsén a Siófok KC, mely száznyolcvan két nap után játszott újra tétmérkőzést! A balatoniak egy sok hibával tarkított találkozón Such Nelli vezérletével nyolccal verték a nyáron alaposan meggyengült Érdet.

A balatoniak Böhme, Tóth, Van der Heijden, Kobetic, Lapos, Mazák-Németh hatos nélkül álltak fel, míg a vendégeknél Fekete és Kopecz nem voltak keretben. A sok hiányzó ellenére is sima hazai sikert ígért ez a bajnoki, főként annak tudatában, hogy a Győr tizennyolccal verte a lilákat ezt megelőzően. Nem is kezdtek rosszul a debütáló Eckerlével, Horacekkel, Snelderrel, Kisssel felálló házigazdák, akik hamar négygólos előnybe kerültek (8-4), ami a tizenkilencedik percre kettőre olvadt (8-6). Dahl edző – aki ezen a bajnokin irányította vezetőedzőként első alkalommal a balatoniakat – időkérése után aztán helyre állt a rend a pályán, 6-0-ás sorozatot produkáltak – Jezic, Aoustin két-két, Pena, Such egy-egy találatával – tanítványai, aki ezzel le is rendezték a találkozót. A huszonhetedik percre kialakult az a nyolcgólos különbség (14-6), ami a lefújásig meg is marad, nem tudtak többet közé tenni a házigazdák a hátralévő harminchárom percben. Igaz, nem ez volt a legjobb napjuk, nem voltak elég lendületesek, könnyedek és rengeteg ziccert hibáztak. – Két pont az két pont – mondta a lefújás után Bent Dahl, aki hozzátette nem lehet mindig csúcsformában játszani.

A tréner szerint nem volt elég tűz a csapatában, mely nagyon sok ziccert hibázott, ami megbosszulta magát, ám mint mondta lesznek visszatérők a jövő héten, készen állnak a következő megmérettetésre. – Gratulálok a csabaiaknak is, mert hatvan percig harcoltak ellenünk – tette hozzá a négy góllal debütáló, a Ferencvárostól érkező beálló, Snelder. – Nagyon jó érzés volt öt hónap után újra tétmérkőzésen pályára lépni!