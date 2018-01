Megnehezítették a győriek dolgát a siófoki lányok

Jól mutatkozott be a Damnjanovic nélküli Siófok, hisz „vállalható” vereséget szenvedett hazai pályán a Bajnokok Ligája, bajnok Győrrel szemben. A második félidőt meg is nyerték Nze Minkoék.

Helyt álltak a balatoniak, hisz elég csak arra gondolni, hogy a legutóbbi fordulóban a seregható Békéscsaba huszonkilenc gólt dobott nekik, most pedig a Győr kettővel kevesebbet. Összehasonlítani persze nem érdemes, hisz minden meccs más… A Damnjanovic nélküli házigazdák tizennégy percig tartották a lépést, ám ekkor döntetlen állásnál (7-7) jött egy 13 perces rövidzárlat dobott gól nélkül és a zöld-fehérek egy 6-0-s sorozattal nagy lépést tettek a siker felé.

A fordulás után sem jutott közelebb ellenfeléhez a Siófok, pedig a szünet utáni első tizenegy percből hatot emberelőnyben játszhattak és kaptak három büntetőt is, ám így is maradt a hat közte. Tíz perccel a vége előtt bejöttek ötre a somogyiak Aoustin révén (19-24), amikor jött Tomori kiállítása és Böhme hetese. Nagy lehetőség volt a kezükben, pontosabban az utóbbiéban, ám hibázott. Sőt a siófoki szélsőt szinte azonnal kiállították, ami egy szorosabb találkozó esélyének is véget vetett.

A siófokiak nem vallottak szégyent támadásban és védekezésben, a meccs legjobbjának a lefújás után a román hálóőrt Dedut választották. Támadásban sajnos több ziccer is kimaradt főként az első félidőben, melyben Nze Minko volt a legeredményesebb hárommal. Az első félidei nyolc gólt aztán a másodikban már tizenhárom követte, Nze Minko és Böhme egyaránt háromszor tudott eredményes lenni, előbbi egyszer utóbbi kétszer büntetőből. Jezic és Elghaoui pedig két-két akciógólig jutott ebben a harminc percben. Ezt a játékrészt meg is nyerték a balatoniak, ami remek teljesítmény tőlük.

Siófok KC – Győri Audi ETO KC 21-27 (8-15)

Siófok, Beszédes iskola, 600 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

SKC: Dedu – Böhme 4(2), Elghaoui 3, Mazák-Németh, Jezic 3, Nze Minko 6(1), Aoustin 2. Csere: Geiger 1, Ferenczy 1, Such 1. Edző: Lars Rasmussen.

Győri Audi ETO: Kiss – Knedlikova1, Mörk 4(1), Groot 5(1), Broch 5, Tomori 5, Görbicz 1. Csere: Grimsbö (kapus), Oftedal 3, Bodi 3, Puhalák, Fodor, Afentaler, Varga E. Edző: Ambros Martin.

Kiállítások: 4, illetve 12(2).

Hétméteresek: 5/3, illetve 3/2(1/1).