Megritkította a koronavírus a Debrecen játékoskeretét

A Debreceni VSC csapatát fogadja a Kaposvári Rákóczi FC a Merkantil Bank Liga NB II. 9. fordulójában. A szerdán 16.30 órakor kezdődő összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti majd.

A két csapat pár hónapja még az első osztályban csatázott egymással, most pedig már a másodosztályban küzdenek a pontokért. Ez eddig a debrecenieknek sikerült jobban, hiszen az első helyről vágnak neki a somogyi túrának. A Rákóczi az előző fordulóban, a Budaörs ellen aratta első sikerét.

– Az mindig jól jön, amikor győz a csapat, mert ez önbizalmat ad a játékosoknak – mondta Várhidi Péter, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Azonban én elsősorban nem azt tartom szem előtt, hogy az előző fordulóban milyen eredményt értünk el, hanem a következetességet. A győzelem ellenére is elég nagy még a lemaradásunk, így először annak örülnék, ha a játékosok folyamatosan adnák vissza az elképzeléseimet a pályán. Ha ez sikerül, akkor javulni fogunk és ez remélhetőleg komoly eredményeket hoz majd magával. A Debrecen elleni mérkőzés még nem az lesz, amin bármi lemérhető. A játékosoktól azt a hozzáállást és fegyelmezettséget várom el, amit a Budaörs ellen mutattak. Az egyéni képességek azonban bármikor befolyásolhatnak egy mérkőzést. Ezt azonban ki is kell vinni a pályára. Szerencsére a futball nem arról szól, hogy minden héten ugyanazt a teljesítményt lehet letenni az asztalra, így bizakodóan várjuk a mérkőzést. Nekünk is vannak erényeink, ezekre szeretnénk építeni, ugyanakkor tudjuk, hogy vannak olyan dolgok, amik miatt elbukhatunk. Ezekre szeretnénk odafigyelni, hogy ne következhessenek be.

A Debrecen egyelőre előttünk jár. Ugyanazzal az edzővel, Kondás Elemérrel dolgozik az előző szezon vége óta és folyamatos javulást mutat a játékuk.

A szerdai mérkőzés előtt a Kaposvári Rákóczi Baráti Köre taggyűlést tart majd a Rákóczi-stadion klubépületében. A 15 órakor kezdődő összejövetelre a Baráti Kör vezetősége minden érdeklődőt szeretettel vár.

A kaposvári klub kéri a szurkolókat, hogy a mérkőzésre vigyenek magukkal száj­maszkot, illetve tartsák a szociális távolságot.