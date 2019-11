Megszakadt a KVK jó hazai sorozata

A B csoportot vezető A-Híd OSC Újbuda ellen vívta idei utolsó bajnokiját az E.ON férfi vízilabda OB I. alapszakaszában a Kaposvári VK. A somogyi pólósok bár becsülettel küzdöttek, de alulmaradtak a bombaerős fővárosiakkal szemben.

Hazai medencében fogadta a bajnoki cím egyik esélyesét, az A-Híd OSC Újbuda csapatát a KVK. A fővárosiak esélyeshez méltón, már az első támadásukat gólra váltották, de ezt követően Csiszár Boldizsár nagy védései következtek. Az OSC így is kettővel el tudott lépni, de Csiszár továbbra is tartotta a lelket csapatában, amely Nikola Giga és Baj Marcell találataival egyenlített is. A második felvonásban tempót váltott az OSC és futószalagon termelte a gólokat, így már a zsebben érezhette az újabb három pontot.

A fordulást és egy gyors gólváltást követően ott folytatták a fővárosaik, ahol abbahagyták, így tizenegy góllal is el tudtak lépni, a helyenként szép dolgokat bemutató, s emelt fővel küzdő Kaposvár ellen. Az utolsó felvonás már csak formális volt, a hazaiak próbáltak kozmetikázni az eredményen, ami sikerült is számukra.

A kaposvári pólósok első verségüket szenvedték el a Csik Ferenc Versenyuszodában. A javításra egy igen hosszú szünet után lesz lehetőségük, hiszen január utolsó napján folytatódik számukra a pontvadászat.

Az év utolsó bajnokija egyben egy jótékonysága találkozó is volt, hiszen a kaposvári vízilabda család tagja, Bartics Barnabás számára szervezett gyűjtést a klub. Az ifjú pólós egy ritka májbetegségben szenved, már több mint egy éve gyógykezelésre jár Budapestre, több műtéti beavatkozáson esett át, de a teljes gyógyulás egyetlen módja a májtranszplantáció. A budapesti kórházi kezelések, gyógyszerek, az utazások, illetve a szülők ott tartózkodása (munkából való kiesése) nagy anyagi megterhelést jelentenek a család számára, ezért kérte és kéri a KVK, hogy, aki teheti, segítsen Barnabásnak!

Kaposvári VK–A-Híd OSC Újbuda 10–23 (2–2, 1–8, 4–8, 3–5)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 200 néző. Vezette: Tóth I., ifj. Kenéz Gy.

Kaposvári VK: Csiszár B. – Giga (3), Baj (2), Mijic (1), Juhász-Szelei, Aksentijevic, Biros B. (2). Csere: Tóth Á., Kovács O., ifj. Berta (2), Kakstedter, Dobos D., Németh L. Vezetőedző: Surányi László.

OSC: Lévai – Brguljan, Manhercz (2), Randelovic (2), Erdélyi (4), Ubovic (2), Bundschuh. Csere: Hargitai II. A. (kapus), Salamon, Terenyei, Lukas (2), Kovács G. (3), Ukropina (3), Burián (5). Vezetőedző: Vad Lajos.

Gól emberelőnyből: 5/2, illetve 8/6.

Gól büntetőből: 2/2, illetve 3/3.

Kipontozódott: Kovács O. (20. p.)