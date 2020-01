Megszakítanák a Pénzügyőr nagy bajnoki sorozatát

Szombaton 19 órakor Budapesten a Pénzügyőr SE otthonában szólítják pályára a Fino-Kaposvár röplabdacsapatát. A vendég somogyiakra nem akármilyen fellépés vár a fővárosban, lévén a házigazdák veretlenül menetelnek a bajnokságban.

A házigazda Pénzügyőr a bajnoki alapszakasz első felvonásában károm meccset nyert 3–2-re, a többit mind simán játszmaveszteség nélkül húzták be. A Fino-Kaposvár együttesét az oda és a visszavágón is nagy csatában 3–2-re verték, akárcsak a Debrecent ugyancsak hazai pályán. Az alapszakasz újabb körét magabiztosan kezdték: előbb a magyar utánpótlás válogatottat, majd a MAFC-BME csapatát is simán 3–0-ra verték. Legutóbb a bajnoki címvédő Vegyész RC Kazincbarcikát győzték le nagy csatában 3–2-re. Egyetlen hét leforgása alatt egyébként háromszor is találkoztak a Barcikával: a Magyar Kupa elődöntőjében oda-vissza egyaránt 3–1-re verték őket, így már bejutottak a február 28-án, pénteken 20 órakor esedékes, Kecskeméten rendezendő aranymeccsre. Hogy ki lesz a kupadöntőben az ellenfelük, az január 30-n, csütörtökön 18.30 órakor a Kecskeméti RC–Fino-Kaposvár derbin dől majd el. A kaposváriak vannak lépéselőnyben, miután az első hazai találkozót magabiztosan nyerték 3–0-ra.

Egyetlen vereségüket a kupasorozatban szenvedték el: még a MAFC-tól kaptak ki (otthon) 3–2-re a negyeddöntőben. Igaz, az a vereség nem osztott-szorzott különösebben, lévén előtte sima 3–0-ra nyertek.

A bajnokesélyes Pénzügyőrben játszik a Fino-Kaposvárban kezdett Magyar Bálint, s őket erősíti a szintén egykoron a somogyi megyeszékhelyen (is) megfordult Kovács Zoltán és Rása Alex. Ugyancsak a válogatott tagjai a Fachner testvérek, Kornél és Dániel, s két remek brazil légiós teszik teljessé a keretüket. Vagyis nagyon nehéz és kemény, de nem megoldhatatlan feladat előtt áll a rekordbajnok Fino-Kaposvár.