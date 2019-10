Megszerezte első győzelmét a Kaposvári KK

Első győzelmét aratta az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban a Kaposvári KK együttese, amely az újonc Oroszlány otthonában tudott nyerni.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az élvonalbeli bajnoki pontvadászat negyedik fordulójában az újonc – csaknem három évtized után ismét első osztályú – Oroszlány otthonában lépett pályára a Kaposvári KK együttese. A csapatot elkísérő Somogyi Bicskások Szurkolói csoport tagjait remek fogadtatásban részesítették a hazai drukkerek. Az érkezőket harapni való és ital is várta, a piros feketék szurkolói igazán kitettek magukért. A két szurkolótábor kiváló viszonya még a 2004-es székesfehérvári Magyar Kupa döntőig nyúlik vissza, amikor az oroszlányiak segítettek a somogyi drukkereknek.

Ezúttal azonban ki-ki a maga csapatáért szoríthatott. A hazaiak a legutóbb Zalaegerszegen aratott diadal okán kedvezőbb helyzetből várhatták az összecsapást, mint az eddig nyeretlen és ezúttal a sérült Hock mellett Bakit is nélkülöző kaposváriak.

Hendlein és Davis dupláival indultak a somogyiak, de nem szakadt le az újonc sem, mert a vendégek nem védekeztek elég hatékonyan. Ponjavics 2+1-es akciójára Abell triplája volt a válasz. A hazaiak jól dobták a távoliakat, ezzel tartották versenybe magukat. Rizvic nagy zsákolásával vette át a vezetést ismét az OSE, ráadásul a negyed vége előtt Davis bokáját fájlalva lebicegett egy ütközést követően. A kaposváriak irányítóját azonnal kezelésbe vette Horváth Tamás gyúró. A vendégek főleg a külső dobásokat nem tudták védeni, harminc pontot kaptak tíz perc alatt. A folytatásban Davis visszatérhetett, de a szinte száz százalékos pontossággal dobó hazaiakat nem lehetett lefékezni. Dramicsanyin triplájával sikerült faragni a közel tíz pontos különbségen, majd ugyanő négy pontot elérve már 35–37-re alakította az eredményt.

A félidő végén nagyobb is lehetett volna a különbség, de a húsz pontig jutó Abell gondoskodott arról, hogy csak négy egységgel kevesebbje legyen az Oroszlánynak. Hendlein szép blokkjával indult a harmadik negyed, Davis triplája után pedig azonnal időt kértek az oroszlányiak. Javult a vendégek védekezése, a szerzett labdákból pedig eredményesek voltak a kontrák is. A záró szakasz előtt felzárkózott négy pontig az OSE, de a negyedik negyedet 57–68-al indíthatta a Kaposvári KK. Abell révén került ismét tízen belülre a Oroszlány, ráadásul Bozovics 2+1-el csökkentette tovább csapata hátrányát. Időt is kért Fekete Ádám, de Rizvic és Abell triplája izgalmassá tette a végjátékot. Tizenkét másodperccel a vége előtt Hendlein zsákolhatott, ami után már nem született újabb pont. Ezzel a kaposváriak megszerezték első győzelmüket a bajnokságban.

OSE-Lions–Kaposvár KK 78–85 (30–23, 12–23, 15–22, 21–17)

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, 1300 néző. Vezette: Praksch P., Balog Gy., Vida J.

OSE-Lions: Abell (33/12), Illés (3/3), Mohácsi (8/6), Zsiros (-), Bozsovics (9). Csere: Rizvic (18/6), Washington (3/3), Garamvölgyi (2), Anda (-), Demeter (2), Nshimba (-). Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kaposvár KK: Davis (10/3), Norfleet (16/6), Ponjavics (10), Hendlein (13), Dramicsanyin (20/6). Csere: Lalic (13), Krnjajski (3/3), Bogdán (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–4, 7. perc: 19–17, 12. perc: 32–25, 17. perc: 35–37, 22. perc: 42–51, 27. perc: 55–59, 32. perc: 57–70, 37. perc: 66–80.

Jók: Abell (a mezőny legjobbja), Rizvic, illetve Dramicsanyin, Hendlein, Norfleet, Ponjavics.

Az U20-as mérkőzésen:

OSE-Lions–Kaposvár KK 52–88