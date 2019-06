Megszorítani sem tudták a címvédőt az ob nyitányán

A címvédő Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra duó győzelmével zárult a strandröplabda országos bajnokság első fordulója Csepelen.

A 2019-es évad első ob-fordulójára 31 női és 31 férfi páros nevezett, és ott volt a mezőnyben a RÖAK Kaposvár két női kettőse is. A lányok a főtáblán kezdhették meg a küzdelmeket.

A Lutter Liza, Szombathelyi Kitti egység az első körben 2–1-re győzött a Lakatos, Juraszik duó ellen. A második fordulóban, a Katona, Sákovics kettős ellen két szett is elég volt a sikerhez, a harmadik körben viszont a jó formát mutató Hajós, Villám páros, izgalmas csata végén felülmúlta őket. A vigaszágon Kitti és Liza többször is nyerő helyzetbe került, de végül 2–1-re kikapott a tavalyi ezüstérmes Szabó, Háfra egységtől, így az ötödik lett.

– Örülünk ennek a helyezésnek, de abban bízunk, hogy a következő forduló(k)ban még jobb formában és még inkább megismerve a mezőnyt, előrébb végezhetünk majd – fogalmazott Lutter Liza. – Nagy álmunk, hogy bejussunk a legjobb négy közé.

A másik Lutter, Szombathelyi páros címvédőként igazolta az előzetes várakozásokat, és a 16-os főtábla mindhárom fordulójában 2–0-ra nyert. Eszter és Szandra előbb az Antal, Tóth, aztán a Horváth, Harmath, majd a Szokol-Humay, Ördög duó ellen győzött, az elődöntőben pedig nem adott esélyt a nagy rivális Szabó Dorottya, Háfra Dominika egységnek. A döntőben a sorozat meglepetés-párosa, Czene Adrienn és Hackl Szilvia állt a túl oldalon, és a RÖAK Kaposvár válogatott lányai magabiztosan könyvelték el újabb, 2–0-s diadalukat, amivel megnyerték a csepeli országos bajnoki fordulót.