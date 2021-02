Megszorongatta a BL címvédőt a Kaposvári VK

A Bajnokok-Ligája címvédő Ferencváros otthonában ugrott medencébe a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. 19. fordulójában. A somogyi pólósok igencsak megszorongatták nagynevű riválisukat, s kevésen múlt a nagy bravúr.

Egy nehéz, négy mérkőzésből álló sorozat utolsó állomása várt a fővárosban a kaposvári vízilabdázókra, akik az elmúlt hetekben a listavezető Szolnoki Dózsával, majd a második OSC Újbudával, illetve a szintén élmezőnybe tartozó Egerrel is megmérkőztek. Szerda este pedig a Bajnok-Ligája címvédő, a bajnokságban jelenleg harmadik helyen álló FTC várt a somogyi pólósokra. Egyik fél sem várhatta a legjobb előjelekkel az összecsapást, hiszen a fővárosiaknál a koronavírus-járvány miatt többen is karanténba kerültek, míg a kaposváriakat betegség és sérülés hátráltatta. Ennek okán mind a két csapatban sok fiatal játékos kapott lehetőséget. Surányi László a KVK mestere az ifi és a serdülő csapatból is nevezett játékost a találkozóra, de ennek ellenére a vendégek igen bátran, önbizalommal telve kezdték a találkozót. Az előnyt bár a magyar válogatott Vigvári Vendel találatával a hazaiak kaparintották meg, de Horváth Ákos kissé szemtelen ejtésével, illetve Juhász-Szelei Norbert büntetőjével fordított a KVK. Az első negyed vége előtt azonban visszavette a vezetést a Ferencváros. A Kaposvár előtt több nagy lehetőség is adódott még az első játékrészben az egyenlítésre, de ez már csak a másodikban jött össze, amikor is Mijic Dávid volt eredményes ötméteresből. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, így a nagyszünetre egygólos hazai előnnyel vonulhattak a felek.

A fordulás után Pohl Zoltán szerencsés találatával növelte először két gólra előnyét az FTC, majd Mezei Tamás is betalált, így kezdtek ellépni a hazaiak. Az utolsó negyedre négygólos fővárosi fórral fordultak a csapatok. A KVK mindent megtett azért, hogy faragjon a hátrányán, s egy jó hajrával minél közelebb kerüljön a vendéglátóhoz. A kevés kiállítást hozó mérkőzésen ez azonban nem sikerült a somogyiak számára, de a tisztes helytállás igen.

A KVK bár kikapott, de nagyszerűen helyt állt a nagynevű rivális otthonában. A folytatásban ilyen játékkal és hozzáállással a hozzá hasonló kaliberű csapatok ellen már jó eséllyel szállhat harcba a pontokért Surányi László csapata. A bajnokságban azonban most közel három hét szünet következik, amely jól is jöhet a kaposváriaknak, hiszen felépülhetnek a sérültek.

FTC-Telekom–Kaposvári VK 13–9 (3–2, 3–3, 4–1, 3–3)

Budapest, Népliget, zárt kapuk mögött. Vezette: Kovács Cs. T., ifj. Kenéz Gy.

FTC-Telekom: Vogel S. – Sedlmayer (2), Pohl (3), Zalánkli, Mezei (1), Vigvári (4), Nyíri. Csere: Szabó B., Gál, Spitz, Szabó II. B. (2), Böröczky, Fekete G. (1) Vezetőedző: Varga Zsolt.

Kaposvári VK: Grieszbacher – Kakstedter (1), Jajcinovic (1), Dobos D. (2), Mijic (2), Juhász-Szelei (1), Horváth Á. (1). Csere: Vadóc D., Ruszka, Vörös, Palatinus, Majnik, Vékony Á. (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 5/3, illetve 1/1.

Gól ötméteresből: –, illetve 2/2.

Kipontozódott: Palatinus (30. p.).