Megszületett az első KVK siker

Vasárnap négy mérkőzéssel folytatódott a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa Zöld csoportjának küzdelemsorozata.

A napindító összecsapáson a csoportgyőzelemre hajtó Vasas újabb erődemonstrációt tartott, hiszen egy tucattal verte a házigazda Szegedet.

Szegedi VE–A-Híd Vasas Plaket 7–19 (0–5, 4–6, 2–6, 1–2).

A napsütéses szegedi délelőtt második mérkőzésén a Kaposvári VK ugrott medencébe a Miskolc ellen. A találkozót az észak-magyarországiak kezdték jobban, de ifjabb Berta József vezérletével fordított a Kaposvár, hiszen a saját nevelésű pólós szabaddobás-gólja indította el a somogyi hengert. Surányi László tanítványai ugyanis a második negyed elején öt góllal, hét-kettőre vezettek a Szegedre elutazó kaposvári szurkolók nagy örömére.

A fordulás után kapaszkodott a Miskolc, mivel a harmadik negyedben csak a borsodiak tudtak a kapuba találni, így maradtak izgalmak az utolsó etapra, melyre háromgólos KVK vezetéssel fordultak a csapatok. Az előny azonban gyorsan kettőre, majd Magyar Márton büntetőjével akár egyre is csökkenhetett volna, de a kapufa megmentette a somogyiakat, így nem is csoda, hogy Surányi László egy kisség ideges volt a parton. Az utolsó percekre már mindkét csapat játékosain érződött a fáradtság, ami a kapu előtti döntésekben is kiütközött. Csiszár Boldizsár több nagyszerű védést is bemutatott, így a remekül vízilabdázó Kaposvár, melyben a kapus és ifj. Berta József mellett Vindisch Ferenc is kiemelkedett megőrizte kétgólos előnyét, amely elégnek bizonyult a Miskolc legyőzéséhez. A somogyiak megérdemelten szerezték meg az első sikerüket a Magyar Kupa idei kiírásában, melynek köszönhetően négy pont állt a nevük mellett.

Kaposvári VK–PannErgy Miskolc 10–8 (4–2, 5–2, 0–2, 1–2)

Szeged, 100 néző. Vezette: Csanádi, Pintér.

Kaposvári VK: Csiszár – ifj. Berta (4), Jajcinovic, Tóth-Gili, Mijic, Vindisch (4), Horváth Á. Csere: Kakstedter, Kovács O. (1), Langiewicz, Juhász-Szelei (1), Vékony. Vezetőedző: Surányi László.

Miskolc: Mizsei – Fried (2), Hornyák (1), Seman (1), Magyar (2), Vismeg Zs., Biros B. Csere: Hoferica (kapus), Lukács Á. (1), Lukács D., Méhész, Berki (1), Sisán, Vismeg B. Vezetőedző: Kis István.

Gól emberelőnyből: 10/3, illetve 18/5.

Gól ötméteresből: 3/3, illetve 1/0.

Kiállítva, végleg cserével: Juhász-Szelei, illetve Lukács Á.

Kipontozódott: Vékony, ifj. Berta, illetve Vismeg Zs.