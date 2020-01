Megterhelő sorozat előtt állnak a Rákóczi játékosai

Diósgyőrben szólítják majd pályára a Kaposvári Rákóczi FC játékosait az OTP Bank Liga NB I. 18. fordulójában. A szombaton 17 órakor kezdődő találkozó egy igen sűrű hónapot indít el a somogyi zöld-fehérek számára.

Meccsekben bővelkedő hónap elé néznek az OTP Bank Liga NB I.-ben szereplő Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói, ugyanis februárban nyolc tétmérkőzés vár rájuk. Elsőként szombaton 17 óráról a tabella nyolcadik helyén álló Diósgyőri VTK otthonában szállnak harcba a bajnoki pontokért Nagy Richárdék.

– Ez egy óriási megterhelés, amire nem is lehet igazán felkészülni – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Az NB II.-ben többször előfordult, hogy szerda-vasárnap ritmusban játszottunk, de nem egy hónapon keresztül. Akkor folyamatosan rotáltuk a játékosokat, hogy minél frissebbek legyenek a mérkőzésekre. A regenerációra ezúttal is nagy hangsúlyt fektetünk, mivel a keretünk nem olyan bő. Remélem, hogy ez sikerülni fog és még jó eredményeket is érünk el.

A tavaszi szezon rajtjához képes bár egy pontot már sikerült faragniuk a hátrányukból a somogyi zöld-fehéreknek a Puskás elleni döntetlennel, de Diósgyőri, illetve az azt követő Paks elleni hat pontot mérkőzésen ezt a hátrányt tovább kell csökkenteniük a bent maradás érdekében.

– Nem tervezünk nagyon előre, egyelőre csak a diósgyőri meccsre koncentrálunk – folytatta Waltner Róbert. – Remélem, hogy olyan lesz a párharc forgatókönyve, mint a Debrecen ellenié, hiszen a Lokit oda-vissza vertük. A heti edzésmunkával elégedett vagyok, kielemeztük a Diósgyőrt és a Puskás elleni mérkőzésünket. Bízom benne, hogy a fejlődésünk nem áll meg és pontokban is megmutatkozik. A keretünk szemmel láthatóan óriási fejlődésen ment keresztül. Sok olyan játékosunk van, aki az NB III.-ban, sőt még a megyebajnokságban is nálunk szerepelt, így kellett egy fél év, mire eljutottunk az NB I. szintjére.

A Diósgyőri mérkőzés előtt egy betegség ütötte fel a fejét a Rákóczinál, így a szakmai stábnak változtatnia kellett az utazó kereten, illetve a kezdőcsapaton is.

A borsodiak elleni hazai találkozóról szép emlékeket őriznek a somogyi zöld-fehérek, hiszen Nagy Tamás és Szakály Attila találatával a DVTK ellen született meg hosszú évek után a Rákóczi újabb hazai sikere az élvonalban. Ez persze nem jelenti azt, hogy biztos a kaposváriak pontszerzése, hiszen Feczkó Tamás irányításával a diósgyőriek tizenkét mérkőzésen ötször kaptak ki, míg hatszor nyertek, s csupán egy iksz fűződik hozzájuk. Érdekesség, hogy ezt épp a Puskás Akadémia FC ellen szerezték, akárcsak a Rákóczi, amely az előző körben játszott döntetlent a felcsútiakkal. Azt a találkozót hoznia kellett volna a Kaposvárnak, de hiába alakítottak ki több helyzetet is Szakály Attiláék csak egyszer sikerült a kapuba találniuk. A helyzetkihasználáson így javítaniuk kell a somogyiaknak, ha ponttal, pontokkal akarnak hazatérni Borsodból. Már pedig nem lehet más szándékuk Waltner Róbert tanítványainak, ha meg akarják hosszabbítani az élvonalbeli tagságukat.