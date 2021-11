Megtörné idegenbeli sikertelenségét az NB I.-ben a balatonboglári NEKA

A vendégként még pont nélküli újonc NEKA a tabellán vele azonos ponttal álló Veszprémi KKFT otthonában lép pályára szombaton 18 órakor a férfikézilabda NB I.-ben. Az élvonal két legfiatalabb, légiósok nélküli csapata csap össze a Veszprém Arénában.

Az utánpótlás után felnőtt­vonalon is folytatódik most már a rivalizálás a két klub közt, a házigazdák azért esélyesebbnek számítanak, hisz van élvonalbeli tapasztalatuk, illetve ha nem is sokkal, de a játékoskeretük átlagéletkora magasabb, sőt felnőttválogatottjuk is van Borbély Ádám kapus személyében. Az utóbbi „semlegesítése” kulcskérdés lehet a végeredmény szempontjából, legalábbis a nyári felkészülés során kétszer is megküzdött egymással a két klub, és Borbély mindkétszer komoly gondot okozott Sótonyi edző tanítványainak. Azért is esélyesebb a legutóbbi szezonban hetedik házigazda a boglári fiatalok ellen, mert utóbbiak eddig nem tudták azt a teljesítményt nyújtani idegenben, amit hazai pályán. Igaz ez akkor is, ha ezen a négy meccsen – Szeged, Budakalász, Balatonfüred, Ferencváros – benne volt a pakliban a vereségük, vagyis papírforma volt.

A labda azonban gömbölyű, talán épp most sikerül az első pontokat megszerezni Delyéknek, ami nem reménytelen, hisz nincsenek a legjobb passzban a házigazdák, akik legutóbb, a szezon leggyengébb támadójátékát nyújtva, huszonegy gólt dobva héttel kikaptak Dabason. Úgy tűnik, megzavarta őket, hogy edzőjük, Tombor Csaba és egyik legjobbjuk, Fazekas Gergő is távozik a szezon végén, és talán őket mások is követik. Hogy ez csak egy kisebb hullámvölgy náluk, vagy annál több, arra ez a NEKA elleni bajnoki vélhetően megadja a választ.