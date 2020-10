Megtört a jég, bezsebelte első pontjait a Közutasok

Megszerezte első győzelmét a férfi teke szuperligában az Investment Közutasok Kaposvári TK, a somogyiak az Ajka Kristály SE csapatát verték meg.

Az Ajka Kristály SE csapatát fogadta az Investment Közutasok Kaposvári TK a férfi teke szuperliga hetedik fordulójában. A somogyiak egy kényszerpihenő után játszották a mérkőzést, mivel pályaüzemeltetői gondok miatt a hatodik játéknapon elmaradt kazincbarcikai vendégjátékuk.

Az ifjúságiaknál Fajtai Arnold remekelt, és bár Fajtai Bálint is megszerezte az egyéni pontot, a vendégek ütöttek több fát, így döntetlennel zárult a mérkőzés. A felnőttmérkőzés első sorában Földesi Zsolt jól kezdett, majd két közepesre sikerült szett után már nem sok esélye maradt a pontszerzésre, végül 23 fával alulmaradt. Horváth László ezzel szemben végig jól játszott, ugyan az utolsó szettet elvesztette, de remek eredményével kiegyenlítette a pontok állását. Az ajkaiak 15 fás előnyt szereztek.

A második sor rémálomszerűen kezdődött a hazaiak szempontjából, Wagner Mihály ugyanis hatalmas lámpalázzal, nagyon gyengén játszott. Kis Richárd állt be a helyére csereként, neki is sokáig tartott míg játékba lendült, az utolsó szettben elért jó eredménnyel éppen elérték az 500 fát, az ajkai játékos pedig könnyedén nyert 4–0 arányban. Nagy Gergő sem kezdett jól, de ez is elég volt ezúttal, az utolsó szettben pedig remekelt, így ami a másik párban elveszett, azt majdnem visszahozta, a vendégek előnye csak 25 fára nőtt.

A zárópárosokra maradt a döntés. Kálny Krisztián kiemelkedő szettel kezdett, a másodikban viszont sokat hibázott, aztán a harmadikban és a negyedikben újra jobbik formáját mutatta, mellyel megszerezte a pontot. Pintér György újra a mezőny legjobbja lett, s nem is adott esélyt ellenfelének, így végül a hazaiak megfordították a mérkőzést, több mint 100 fára növelve előnyüket 6–2 arányban nyerték a mérkőzést.

A bajnokságban most két hét szünet következik, majd a Ferencvárosi TC csapatához utaznak a kaposváriak. A szünet alatt rendezik meg az országos egyéni bajnokságot, ahol Pintér György képviseli a Közutasok csapatát.

Investment Közutasok KTK–Ajka Kristály SE 6–2 (3504–3399)

Eredmények: Földesi Zsolt 564–Fodor Szilárd 587; Horváth László 618–Tóth Martin 610; Wagner Mihály (Kis Richárd) 500–Tóth László 586; Nagy Gergő 585–Magyar Attila (Tóth Zoltán) 509; Kálny Krisztián 608–Nagy Lajos 561; Pintér György 629–Kovács Gábor 546.

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok KTK–Ajka Kristály SE 2–2 (1066–1075). Eredmények: Fajtai Arnold 570–Nagy Máté 560 (3:1); Fajtai Bálint 496–Szabó Zsombor 515 (3:1).

A bajnokság állása: 1. Zengő Alföld Szegedi TE 14 pont, 2. Répcelaki SE 11 pont, 3. Zalaegerszegi TK 10 pont, 4. Szentgotthárdi VSE 6 pont, 5. Győr-Szol TC 6 pont, 6. Ferencvárosi TC 6 pont, 7. Nyíregyházi TK 4 pont, 8. Ajka Kristály SE 3 pont, 9. Csákánydoroszlói TE 3 pont, 10. KÖFÉM SC 3 pont, 11. Investment Közutasok Kaposvári TK 2 pont, 12. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE 2 pont.

A Balatoni Vasas az Ipartechnika Győr együttesét fogadta a női szuperliga hatodik fordulójában. A találkozó előtt mindkét félnek egy-egy veresége volt, így nagy harcra lehetett számítani az összecsapáson, melyet végül a kisalföldiek nyertek meg. A vendégeknél Sass Edit egészen kiváló eredményt ért el, hiszen összesen 651 fát ütött, míg a hazaiaknál Baracsi Ágnes teljesített a legjobban, ő 588 fát gurított.

A siófoki együttes a hetedik fordulóban a ZTE-ZÁÉV TK együtteséhez látogatott volna, ám az összecsapás elmaradt.

Balatoni Vasas-Ipartechnika Győr 2–6 (3306–3476)

Eredmények: Baracsi Ágnes 588–Járfás Viven 533; Csomai Rita (Jezsoviczki Anna) 525–Csizmazia Katalin 570; Sághy Valéria 541–Frank Noémi 565; Török Barbara 571–Tóth Katalin 573; Rubinszki Rita 573–Szabó Renáta 584; Szijjártó-Kormányos Edina (Bajer Krisztina) 508–Sass Edit 651.

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Ipartechnika Győr 4–0 (1104–964). Eredmények: Bázsa Viktória 564–Varga Petra Anna 528; Fórián Kitti 540–Lakatos Vanessza 436.

A bajnokság állása: 1. FTC 12 pont, 2. Ipartechnika Győr SE 10 pont, 3. Rákoshegyi VSE I. 8 pont, 4. Tatabányai SC 8 pont, 5. ZTE-ZÁÉV TK 8 pont, 6. Balatoni Vasas SE 8 pont, 7. Rákoshegyi VSE II. 4 pont, 8. Szentesi TE 1 pont, 9. Bátonyterenyei TK-Viktória 1 pont, 10. BKV Előre SC 0 pont.

Az ifiknél a Balatoni Vasas SE a második helyen áll

A bajnokság állása, női ifjúságiak: 1. Szentesi TE 12 pont, 2. Balatoni Vasas SE 10 pont, 3. BKV Előre SC 8 pont, 4. Ferencvárosi TC 8 pont, 5. Tatabányai SC 6 pont, 6. Rákoshegyi VSE I. 4 pont, 7. Bátonyterenyei TK-Viktória 4 pont, 8. Ipartechnika Győr SE 4 pont, 9. Rákoshegyi VSE II. 2 pont, 10. ZTE-ZÁÉV TK 2 pont.

A bajnokság állása, férfi ifjúságiak: 1. Zengö Alföld Szegedi TE 12 pont, 2. Répcelaki SE 10 pont, 3. Csákánydoroszlói TE 10 pont, 4. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE 8 pont, 5. Szentgotthárdi VSE 7 pont, 6. KÖFÉM SC 6 pont, 7. Győr-Szol TC 6 pont, 8. Ferencvárosi TC 4 pont, 9. Zalaegerszegi TK 4 pont, 10. Investment Közutasok Kaposvári TK 2 pont, 11. Ajka Kristály SE 1 pont, 12. Nyíregyházi TK 0 pont.