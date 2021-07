Megújult a szakmai stáb

Új szakmai stábbal vág neki a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságnak a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehéreket a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, Nagy Tamás irányítja majd vezetőedzőként.

Szinte teljesen átalakul a harmadosztályra a Kaposvári Rákóczi FC szakmai stábja, ugyanis a zöld-fehéreket a pro licenccel rendelkező Nagy Tamás irányítja majd vezetőedzőként. A korábbi élvonalbeli labdarúgó Pécsett szerzett főiskolai végzettséget személyügyi szervező szakon, ezután elvégezte a Testnevelési Főiskolán az angol nyelvű labdarúgó-szaknyelvi tanfolyamot, majd a sportedzői tanfolyamot is. A 239 NB I.-es meccsel rendelkező szakember másfél évvel ezelőtt érkezett Kaposvárra, hiszen ekkor nevezték ki a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójává.

– Szakmai vezetőként vágytam arra, hogy az akadémia és a felnőttcsapat összekapcsolódjon – fogalmazott Nagy Tamás. – Az, hogy ez miként történt meg, az már a szakmaiságon kívül esik. Úgy vélem, hogy ebből mind a két félnek csak haszna származik. A jelenlegi helyzetben ennél jobb és célszerűbb döntést nem lehetett volna hozni. A folyamatosságot kell nézni, azt, hogy a fiatalok számára adjunk jövőképet, biztosítsuk azt, hogy szintet tudjanak lépni és lássák maguk előtt a lehetőséget. Ez a mi munkánkat is jobbá és könnyebbé teszi. Bízom benne, hogy a gyerekek ezentúl nem mennek el másik egyesületbe, hiszen nyitva áll előttük az ajtó, ezért pedig érdemes dolgozni. Az akadémián is sikerült szintet lépnünk, hiszen kiemelt tehetség központ lettünk, bekerültünk a 26 akadémia közé, ami egy kiváltságot jelent Somogy megyében. Minden csapatunk a korosztályos első osztályban szerepel, az U19-es együttesből pedig sok játékost tudunk majd beépíteni a felnőttegyüttesbe. Azt viszont tudni kell, hogy csak fiatalokkal nem lehet elérni rövid távú célokat, csak úgy, ha érkezik melléjük tapasztalt segítség. Az akadémiáról kikerülők még rutintalanok, de tehetségesek, és úgy látom, hogy élni kívánnak a lehetőséggel. Meg kell találnunk a fiatalabb és az idősebb labdarúgók megfelelő arányát, ami egy jó végkifejlethez vezet majd. Egy dolog azonban lényeges: ha mindezt türelmetlenség veszi körül, akkor ez nem fog megvalósulni. Amennyiben támogatói közeg alakul ki a városban, akkor pár éven belül eljuthatunk arra a szintre, amire predesztinálható a kaposvári futball. Úgy vélem, az optimális az, hogy a Rákóczinak stabil másodosztályú csapata legyen. Kaposvárhoz köthető, itt nevelkedő játékosokkal kívánjuk ezt elérni, majd megerősödve újra magasabb célokat lehet kitűzni.

A szakember úgy gondolja, hogy folyamatosan pallé­rozódnak az akadémián olyan tehetségek, akikkel újra elérheti aranykorát a Rákóczi, amikor is tíz éven keresztül szerepelt a legmagasabb osztályban, ahol számos saját nevelésű játékos töltött be meghatározó szerepet.

– A feladatunk nem egyszerű, de optimista vagyok – folytatta a szakember. – Három dolog szükséges: türelem, támogatás és bizalom. Ahogy a polgármester úr is fogalmazott: egy szerethető csapatot kívánunk építeni, melynek a folyamatos fejlődés az alapcélja.

A szakmai stábban Klink Zoltán asszisztens edzőként kap majd szerepet. A tréner a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiánál dolgozik együtt Nagy Tamással, mint fejlesztési igazgató. Labdarúgóként a Vasas és az Újpest csapatában tette le névjegyét, majd testépítéssel kezdett el foglalkozni. Erőnléti edzőként dolgozott a Vasasnál és a III. Kerületnél, valamint a bokszoló Erdei Zsolt, a kajakos Kammerer Zoltán, az úszó Verrasztó Dávid, illetve Kozma Dominik és a magyar női vízilabda-válogatott felkészülését is segítette. Az A-licenccel rendelkező szakember dolgozott az utánpótláslabdarúgó-válogatottaknál is, akárcsak a harmadosztályú Egernél mint vezetőedző.

Tapasztalt edző

Nagy Tamás számára nem ismeretlen a felnőttfutball világa, hiszen korábban volt a Ferencváros, a ZTE és a Pécs első csapatának edzője is. – Őszinte leszek, úgy voltam vele, hogy nem szeretnék újra felnőttcsapatnál dolgozni, de ez most egy speciális helyzet… Azt érzem, hogy tartozom ennyivel az akadémiának és az ott nevelkedő gyerekeknek. Megtiszteltetésként élem meg ezt a feladatot, melyet optimistán látok. A tehetségek ott ülnek az öltözőben, de a tapasztalat még hiányzik. Sok munka kell, és az akadémián már bizonyítottuk, hogy szervezettséggel, tehetségképzéssel sok mindent el lehet érni, még olyan nehéz időszakban is, mint a pandémia. A nagy klubok elcsábították eddig a jobb játékosainkat, de most adott a lehetőség, hogy egy gazdaságilag és szakmailag is kiszámítható, nyugodt és stabil hátteret tudunk biztosítani az akadémistáinknak.

Fotó: Lang Róbert