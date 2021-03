Melnikov magára talált, és eldöntötte a meccset

Budapesten a MAFC-BME otthonában is nyert 3–1 arányban a Fino-Kaposvár csapata, így ők vívhatják majd a bajnoki döntőt a Pénzügyőrrel. Az aranymeccsek április 5-én, Húsvéthétfőn kezdődnek a fővárosban.

Nincs rá jobb kifejezés: katasztrofálisan kezdte a bajnoki elődöntő negyedik fővárosi összecsapását a Fino-Kaposvár alakulata, ami rányomta bélyegét végig az első játékrészre. Az argentin származású mester, Ruben Wolochin 13–6 arányú hazai vezetésnél már másodszor rendelte magához a játékosait. A házigazdáknál a nyitó játszmában az ex-kaposvári Csoma Krisztián Ádám és a bolgár Mihalev Georgi Vasilev volt a pontfelelős, akik ketten együtt 13 pontot termeltek. Más kérdés, hogy ezt a folytatásban nem igazán tudták megfejelni…

A folytatásban eleinte fej-fej mellett haladt a két csapat, de benne volt a levegőben, hogy fordíthat a Fino társulata. Aztán ahogy az orosz Vitalij Melnikov rátalált arra a bizonyos fonálra – az első szettben nem igazán találta a helyét a pályán –, mindjárt már lett a játék képe. Egyre jobban ellépett ellenfelétól a somogyi gárda, s végül magabiztos játékkal egyenlített.

A harmadik játékrész elején tetemes hátrányt szedett össze a kaposvári társulat (10–5), ám nem kellett sokat arra várni, hogy utolérjék a házigazda fővárosiakat. A vége nem mindennapi izgalmakat tartogatott, de az utolsó két pontot a jól hajrázó és jobban összpontosító vendég somogyiak gyűjtötték be.

Ahogy az várható volt, az elveszített harmadik szett a MAFC-BME csapatát törte meg, ellenben a kaposváriakat jól láthatóan feldobta. A Fino könnyedén és nyugodtan tette a dolgát, s hogy a befejező szett végére nem lett még nagyobb a különbség a két csapat között, az annak tudható be, hogy a somogyiak kiengedtek a végére. Tegyük gyorsan hozzá, megtehették…

A meccs legjobbja ezúttal is az orosz légiós Vitalij Melnikov volt, aki kerek 20 pontot szorgoskodott össze. Horváth Kristóf és az ukrán Denys Veletsky is folyamatosan gyártotta a pontokat, s ha nagyon szükség volt rá, akkor Bögöly Gábor és a másik orosz , Ilia Makarov is megvillant. Keen Cameron válogatott formában vezényelte csapatát, miközben a pontgyűjtésből is kivette a részét, míg Bózoki Bence most is első rangúan oldotta meg a liberó szerepkörét.

Az április 5-én, Húsvéthétfőn a fővárosban kezdődő, az egyik fél három győzelméig tartó sorozatban a Fino-Kaposvárnak az a Bp. LV Sport Pénzügyőr SE lesz az ellenfele, amely idén (is) elhódította a Magyar Kupát, s pénteken este hazai pályán ismét 3–0 (21, 21, 19) arányban verték a Vegyész RC Kazincbarcika együttesét. Amúgy három éve már nem tudtuk őket legyőzni: épp eljött hát az ideje…

Bp. MAFC-BME–Fino-Kaposvár 1–3 (19, –18, –23, –17) Budapest, Folyondár utcai Vasas-sportcsarnok (zárt kapuk mögött). Vezette: Újházi, Mezőffy. Bp. MAFC-BME: Denimir (–), Mihalev (18), Szabó Balázs (8), Csoma (14), Georgiev (14), Eke (4). Csere: Bene R. (liberó), Benkő B. (–), Bakóczy (–). Vezetőedző: ifjabb Nagy Péter. Edző: Pápai Péter. Fino-Kaposvár: Keen (4), Bögöly (6), Makarov (7), Melnikov (20), Horváth K. (15), Veletsky (12). Csere: Bozóki Bence (liberó), Bozóki Bendegúz (liberó), Ouyachi (1), Kiss M. (1), Kalmár Á. (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György. A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 3–3, 5–3, 10–5, 15–10, 20–15, 25–19 (23 perc). 2. játszma: 4–5, 8–10, 12–15, 15–20, 18–25 (22 perc). 3. játszma: 3–0, 5–1, 10–5, 11–10, 13–13, 14–15, 20–18, 23–23, 23–25 (28 perc). 4. játszma: 3–5, 6–10, 10–15, 12–20, 17–25 (22 perc).