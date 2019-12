Mihók bajnoki címet szerzett

Évadzáró közgyűlés és bajnokavató volt a Magyar Lovassport Szövetség Távlovagló és Távhajtó Szakágnál. A rendezvénynek az izsáki Biczó csárda adott otthont.

– A távlovas bajnokság idén nyolcfordulós volt, nyolc különböző helyszínen, 80–120 km-es távokon rendezték a versenyeket – tájékoztatta lapunkat Mihók Csaba, távlovas edző. – A távlovasok mezőnyében Mihók Margaréta magyar bajnoki címet szerzett. A kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskola 17 éves tanulója 11 éves kora óta versenyez. 2013-ban 11 évesen már magyar bajnoki címet szerezett 40 km-en (Rövidtávú Bajnokság) a felnőttek között. Mihók Margaréta számára a jövő év legfontosabb „versenye” az érettségi vizsga lesz és utána jöhetnek a nemzetközi lovasviadalok, mert ahogy mondani szokás, a győzelmet nem kell, a vereséget pedig nem lehet megmagyarázni.

A Magyar Köztársaság abszolút Magyar bajnoki címét Dahab nevű lovával érte el Mihók Margaréta. Ezzel a kaposvári Móricz Zsigmond Mg Szakközépiskola történetének első Magyar Távlovas Bajnokát ünnepelheti. Mihók Margaréta a bajnoki címért elismerő oklevelet, tárgyjutalmat és 50 ezer forint pénzjutalmat kapott, valamint a Magyar Lovassport Szövetség Távlovas Szakág Elsőosztályú Sportolója címet is átvehette. A 7 éves Dahab a 2019-es év Legmegbízhatóbb Távlova címet is elnyerte, tulajdonosa egy „Bajnok 2019” feliratú lótakarót is átvehetett.

Samorini ezüst

Mihók Margaréta már az idény elején megcélozta a legmagasabb szintű hosszútávú felnőtt magyar bajnoki címet. A nyolc fordulót csak egyetlen lóval versenyezte végig (a szabályzat szerint egyébként két ló indulhat). Nevezetesen a Dahab nevű arab telivér paripa az idény első versenyén második lett Tiszakécskén, a harmadik fordulóban 120 km-en győzött és a záró fordulóban is első helyen zárt. Nemzetközi szinten is megmérette magát a lovas páros. Májusban Samorinban 80 km-en harmadik helyezést értek el 20,3 km/h átlagsebességgel. Júniusban a solti nemzetközi versenyen 120 km-en tíz nemzet, huszonkét indulója közül ezüstérmet érdemeltek ki. Érdekesség, hogy a többi távot is beleszámítva ez volt a legjobb magyar eredmény a nemzetközi viadalon.