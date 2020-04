Minden csapatában vezér volt a mesterlövész edző, Ivusza Gábor

Ivusza Gábor sok éve meghatározó alakja Somogy megye labdarúgásának, évről évre ipari mennyiségben termeli a gólokat és játékos-edzőként vezeti a megye egyben szereplő Toponár csapatát.

Amikor az ADAMA Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság előzetesei készültek és a Toponár csapata volt az egyik kiemelt, az ellenfél edzői szinte mindig kiemelték, kulcsfontosságú lesz, mennyire tudják hatástalanítani a kapu előtt Ivusza Gábort, ellenfelük játékos-edzőjét. Nem véletlenül hiszen a harmincegy esztendős csatár bombaformában van, az előző fordulóban vágott egy klasszikus mesterhármast a Somogyjád ellen és tizenkilenc góljával vezeti a mesterlövészek listáját. Az előző kiírásban huszonöt, míg a 2017/2018-as szezonban huszonnégy alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Játszott egy csapatban többek között Böle Lukáccsal, Szakály Dénessel és olyan neves sportolók ellen lépet pályára, mint Lovrencsics Gergő vagy éppen Gyurcsó Ádám. A támadó már nagyon korán eldöntötte, a labdarúgással szeretne foglalkozni.

– Egészen fiatalon, már amikor elkezdtem az általános iskolát, megszerettem a focit – mondta Ivusza Gábor. – A suliba jött toborozni a toponári együttes, keresték a fiatal tehetségeket és engem is kiválasztottak. Már akkoriban is kiváló volt a helyi utánpótlás-nevelés, kis túlzással végigvertük komplett Somogy megyét, így abban az időszakban nagyon sok sikerélményem volt. Ekkor jutottam arra az elhatározásra, hogy az általános iskola végeztével is a focival akarok foglalkozni.

Tizennégy éves volt, amikor egy torna után megkereste Csendes Balázs, a Kaposvölgye VSC együttesének vezetője, s Nagyberkiben folytatta pályafutását.

– Komolyabb keretek között tudtam focizni, túlzás nélkül állíthatom, csak szép emlékeim vannak arról az időszakról – hangsúlyozta a Toponár játékos-edzője. – Utána kerültem a Rákóczihoz, melynek utánpótlásában három esztendőt töltöttem és fél évet az akkori NB III.-as ligacsapatban. Úgy érzem, folyamatosan jól teljesítettem, ekkor már komoly terveim voltak, hiszen be akartam kerülni a felnőttcsapatba. Sokan ott kopogtattunk azon a bizonyos ajtón, de az élet úgy hozta, hogy nem jött össze, akkoriban nem sikerült feljebb lépni, hiszen nagyon erős volt a kaposvári zöld-fehérek kerete.

Ezért úgy döntött, hogy vált, s jött egy megkeresés: az NB II.-ben szereplő Kaposvölgye edzője, Horváth Lajos hívta Nagyberkibe.

– Azért igazoltam oda, mert úgy gondoltam, ott minden adott a fejlődésemhez, hiszen remek játékosokkal játszhattam együtt és kiváló ellenfelek ellen léphettem pályára – emlékezett vissza. – Szívesen emlékszem vissza erre az időszakra, de van bennem azért némi hiányérzet, hiszen sokkal több volt bennem és sokkalt többet kellett volna dolgoznom… Így idősebb fejjel már rájöttem, elpazaroltam jó néhány értékes évet, pedig volt esély a kiugrásra.

A klub megszűnt, Ivusza Gábor pedig az NB III.-as Komlóhoz szerződött, majd Nagyatád következett.

– Sajnos ebben az időszakban elvesztettem a motivációmat, ezért inkább a civil élet és a megyei foci felé fordultam – elevenítette fel. – Nagyberkiben – Gáspár András vezetőedző kezei alatt – volt két jó évem, illetve volt egy somogyjádi kitérőm, melyet sérülések tarkítottak. Majdnem abbahagytam, mert nehezen ment a felépülés, aztán szerencsére meggyógyultam és elkezdődött a toponári kaland, mely még most is tart.

Amellett, hogy vezeti a szakmai munkát, a pályán is példát mutat a többieknek, hiszen évről évre bőven húsz gólt termel.

– Azért kezdtem el edzősködni, mert minden csapatban, ahol szerepeltem vezér­egyéniség voltam és a társaim és a mestereim is ekként tekintettek rám – mondta. – Ez nem változott Toponáron sem, az együttesünk fiatalabb és idősebb játékosai is elfogadják ezt a helyzetet és hallgatnak rám.

Az idei szezon előtt egy új utat jelöltek ki Toponáron, a saját utánpótlásukra támaszkodtak, de az előző esztendőkben nem volt ez mindig így.

– Az első évben, amikor felkerültünk a megyei élvonalba, akkor nagyon sokan támadtak minket, hiszen olyan „nagy nevek” érkeztek hozzánk, mint például Fomumbod Eugene Eyah vagy éppen Jammeh Haruna – mesélte. – Ehhez megvoltak azok a támogatóink, akik tudták a csapatot motiválni. Szükségünk is volt az igazolásokra, hiszen a feljutás után a komplett keret kicserélődött, s hiába szóltak meg minket, már akkor is ésszerű keretek között gazdálkodtunk. Egy évig tartott a csoda, elment az egyik szponzorunk, s azóta próbáljuk minimalizálni a költségeinket. Azóta a fiataloknak szavazunk bizalmat, s ez a folyamat ebben a szezonban csúcsosodott ki. Azt mondtam, nem igazolunk, inkább a fiatalok kapják meg a lehetőséget. Még akkor is jól haladunk, ha egyelőre ez a tabellán nem látszik, de sok dicséretet kapunk az ellenfeleinktől. Öt-hat játékosunk már ott van a nagy csapat kapujában.

Hiányzik a foci szeretete és az alázat

Sok nagy csatát vívott meg a pályafutása során Ivusza Gábor aki jelenleg a Toponár játékos-edzője és házi gólkirálya, de mind közül van egy, melyre még most is nagyon szívesen emlékszik vissza.

– A Nagyberki játékosaként a veretlen Gyirmót ellen játszottunk hazai pályán az NB II.-ben és az én gólommal tudtunk diadalmaskodni – elevenítette fel. – Ráadásul a találat is szép volt, hiszen átemeltem a kapust, erre a megmozdulásra nagyon szívesen gondolok vissza.

Pályafutása során kétszer állították csak ki.

– Egyik sem durvaság miatt történt, hanem, mert nem tudtam tartani a szám a játékvezető előtt – jegyzete meg nevetve a gólvágó. – Az első alkalomra halványan emlékszem, még az NB II.-ben volt, s rám is verték a többiek a vereséget, mert az első félidőben kaptam piros lapot.

Több mint húsz éve a labdarúgás körül forog az életem, adódik a kérdés, mennyit változott a foci, amióta elkezdte rúgni a bőrt?

– Rengeteget fejlődött az infrastruktúra, impozáns, minden igényt kielégítő stadionok épültek, megszervezték az akadémiai rendszert, rengeteg tornát szerveznek, azaz minden adott a minőségi munkához, de valami mégis hiányzik a mai fiatalokból – mutatott rá. – Az a valami pedig a sport szeretete és a labdarúgás iránti alázat.