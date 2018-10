Mindig nyerni akar az éllovas Balatonlelle

Túl van a mennyei megyei egy a bajnoki pontvadászat egyharmadán. A 11. forduló mérkőzései közül mi a Balatonlelle–Somogysárd ütközetre fókuszálunk.

Szombat – 14.30 óra:

Balatonlelle–Somogysárd

Továbbra is százszázalékos a Bőzsöny János irányította éllovas Balatonlelle, ám a legutóbbi két fellépésükön – otthon a Toponár ellen, majd Segesden – egyszer be tudták venni a kapujukat. Már kérdés, hogy a toponáriakat végül négy góllal küldték haza, Segesden pedig egy tízest lőttek.

– Nekünk minden meccsen ugyanaz a célunk: játsszunk hazai pályán vagy idegenben, úgy megyünk fel a pályára, hogy nyerjünk – mondta Bőzsöny János, a Balatonlelle mestere. – Szombaton délután a Somogysárd ellen is csak ez lehet a célunk. Tiszteljük őket a játéktudásuk és az eddigi eredményeik miatt, de pláne hazai pályán kötelező számunkra a három pont begyűjtése.

A lellei alakulat egyik alappillére Hegedűs Gyula. A 38. életévét taposó játékos megfordult a Vasasban, a Diósgyőrben, a Debrecenben, a BFC Siófokban, s játszott Szolnokon és Veszprémben is. Vagy másfélszáz élvonalbeli bajnoki van a háta mögött, s háromszor is bajnoki címet ünnepelhetett.

– Hegedűs Gyulát a tudása, a gondolkodása és a kvalitása alapján bátran lehet(ne) példaképnek állítani – tette hozzá Bőzsöny János, a Balatonlelle edzője. – A védelmünk alapembere, de a kapu előtt is életveszélyes; már hat gólnál jár. Legutóbb Segesden két gólt is fejelt, s előtte a Toponár ellen is betalált. Nem véletlen, hogy ő a csapatkapitány.

Miután Balatonlellén sem sérült, sem beteg, sem pedig eltiltott játékos nincs, így Bőzsöny János az általa elképzelt legjobb 11-et küldheti majd pályára a Sárd ellen.

– Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, vagyis nem mi vagyunk az esélyesek – kezdte Vancsura Gábor, a Somogysárd edzője. – Ez a Balatonlelle magasan kiemelkedik a mezőnyből; hosszú kispadjuk van, s egyértelműen a bajnoki címre pályáznak. Mi ellenben kevesen vagyunk, ráadásul gödörbe is kerültünk. Messze vagyunk a csúcsformánktól, ami ha az eredményeinken nem is, ám a játékunkon annál inkább látszik. Azon leszünk, hogy minél jobban megnehezítsük a bajnokaspiráns lelleiek dolgát a saját pályájukonunk.

A legutóbbi Nagybajom elleni találkozót Kuti János térdsérülés, Páger Dániel pedig betegség miatt hagyta ki. Kérdés, hogy szombaton délután Balatonlellén vajon számolhat-e velük Vancsura Gábor.

Szombat – 14.30 óra:

Hetes–Toponár

Tíz kör után is őrzi veretlenségét az újonc hetesi együttes, s jó esély van rá, hogy ez a sorozatuk nem szombaton a Toponár ellen szakad majd meg.

Szombat – 14.30 óra:

Balatoni Vasas–Segesd

Borítékolható, hogy a házigazda Balatoni Vasas játékosainál lesz többet a labda. Hogy ez gólokban mit jelent majd, az szombaton délután kiderül.

Szombat – 14.30 óra:

Balatonföldvár–Kadarkút

Az újonc Balatonföldvár a pályaválasztó, ellenben a Kadarkút az esélyesebb.

Szombat – 14.30 óra:

Nagyatád–Tab

Az amúgy jó formában lévő tabiak legutóbb nagy csatában hazai pályán maradtak alul a Magyaregressel szemben. Meglepetés lenne, ha Nagyatádon jutna nekik pont.

Szombat – 14.30 óra:

Nagybajom–Csurgó

Ha van fix 1-es mérkőzés, akkor ez az, legalábbis nagyon annak tűnik.

Vasárnap – 14.30 óra:

Babócsa–Balatonkeresztúr

Hátulról csak ötödik a Babócsa, de két elmaradt meccsük is van. Ha behúzzák a Balatonkeresztúr elleni derbit, akkor pontszámban beérik az ellenfelüket.

Vasárnap – 14.30 óra:

Magyaregres–Marcali

A Magyaregresnek az ősszel jól megy, a Marcalinak kevésbé. Ráadásul az egresiek játszhatnak hazai pályán.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Németh Ádám (Somogysárd) 11 gól, 2–4. Kuti Krisztián (Somogysárd), Decsi Richárd (Hetes) és Horváth Milán (Balatonkeresztúr) 8–8 gól, 5. Benke Bálint (Balatonlelle) 7 gól.