Mindkét horvát ellenfelét legyőzte a siófoki csapat

Szlovéniai edzőtáborral, két győztes felkészülési találkozóval hangolt a másodosztályú BFC Siófok az augusztus negyedikei, hazai, vélhetően egy Balmazújváros elleni bajnoki rajtra. Úgy tűnik, kezd „összeállni” Gál István vezetőedző együttese.

Az edzőtáborhoz kapcsolt két találkozójukat úgy nyerték meg a balatoniak, hogy gólt sem kaptak, különösen a horvát első osztályú Belupo elleni győzelem (1-0) megsüvegelendő, de a másodosztályú Cakovec ellenit (1-0) sem lehet lebecsülni. A sikerélményre szükségük is volt Horváth Péteréknek, hisz az eddigi Dunaújváros, FTC, ZTE elleni edzőmérkőzéseken győzelemnek nem tudtak örülni.

További pozitívum, hogy az említett, a legutóbbi szezon második felében tíz gólig jutó támadó újra gólt tudott szerezni, akinek találatai nagyon fontosak a csapat eredményesség szempontjából. Az viszont aggasztó, hogy Horváth Péter mellett eddig csak fiatalok találtak be a felkészülési meccseken; Lencsés kétszer a Dunaújvárosnak, a bal oldali védőként pályára lépő Török pedig legutóbb a Cakovecnek, ami ráadásul győzelmet ért. Örömtelei persze a fiatalok gólképessége, ám a bajnoki rajtig remélhetőleg a támadójátékban Gál edző által kiemelt szerepet kapók is elkapják a fonalat.

– A sikerélményre valóban nagy szükségünk volt, de ennél is fontosabb, hogy egy labdatartáson alapuló játékot próbálunk játszani és most láthattuk, hogy igen, ez működik – mondta Horváth Attila, aki balatoniak saját nevelésű labdarúgója, kapitánya. – Meg kell jegyezni, hogy az újvárosiakat leszámítva csak erős ellenfelekkel találkoztunk, ráadásul sérülés egy egyéb okok miatt sokan hiányoztak a csapatból. A legutóbbi Cakovec elleni meccs ezért is volt például sokkal nehezebb, a Belupo elleninél, hiába előbbi másod, utóbbi pedig első osztályú. Közel vagyunk a bajnoki formához, most következik számunkra a frissítés időszaka. Nagyon szeretnénk, ott folytatni, ahol az előző szezonban abbahagytuk, ezért dolgozunk az edzéseken.

A lehetősége a jó folytatásnak adott, hisz a csapatot sikerült egyben tartani. A kék-sárgák a tervek szerint – az eltiltott Ízing nélkül – a Balmazújváros ellen kezdenek hazai pályán, ám az utóbbi azon klubok egyike, melyről olyan hírek érkeznek, hogy anyagi gondok miatt el sem tudja kezdeni a szezont. Az élet úgy tűnik, hogy igazolja: hiába duzzasztották fel mesterségesen, nem életszerű a húsz csapatos másodosztály a maga hétközi fordulóival.