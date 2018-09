Mindkét pontot elhozta a Vecséstől a Csurgói KK

Határozott, magabiztos játékkal idegenben szerezte meg a bajnoki pontokat a Csurgói KK együttese.

A somogyiak nem titkolt célja volt, hogy a harmadik fordulóban ismét győztesként hagyják el a küzdőteret és ezt a szombati találkozón sikerült is megvalósítaniuk. Vasics vezérletével olyan nagyarányú különbséget sikerült kiharcolniuk Bencze József fiainak már az első játékrészben, hogy nem volt kérdéses ki nyeri a találkozót. Bár a második félidőben magára talált a hazai csapat, de ez a teljesítmény csak arra volt elegendő, hogy az eredmény ne legyen nagyon nagy különbségű.

– Az elején négy lehetőségünk is kimaradt – értékelt Nagy Károly a Vecsés vezetőedzője. – Sajnos a sok hiba megbosszulta magát, a vendégek a hibáinkat kihasználva könnyű gólokat szereztek. Bár mindent megpróbáltunk a félidő végéig nem is találtuk meg az ellenszert. Fordulás után rendeztük a sorokat, és sikerült a második játékrészt döntetlen körüli állásra hozni.

– Felkészültünk a Vecsésből, és ennek meg lett az eredménye – mondta Bencze József, a Csurgói KK vezetőedzője. – Mindent sikerült megvalósítani az elképzeléseinkből, és ez is azt mutatja, hogy jó úton haladunk. Jó volt a védekezésünk és ebből gyors gólokat szereztünk, ezekkel hamar eldöntöttük a meccset. Már az első félidőben igyekeztünk minél többet rátenni a különbségre – sikerült. Két hét múlva lesz a következő mérkőzésünk, igyekszünk ezt az időt kihasználni, és tovább javítani a játékunkat.