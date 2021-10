Minialapozás és rengeteg hossz vár a pólósokra

A magyar klubcsapatok európai kupaszereplése miatt egy hónapig áll az E.ON férfi vízilabda OB I. Ezeket a heteket azonban nem lazítással és pihenéssel, hanem kőkemény munkával töltik a Kaposvári VK játékosai, akik ráadásul egy előrehozott bajnokit is játszanak majd ebben az időszakban.

– Egy kicsit változott a programunk az eredetihez képest, hiszen a Budapest Honvéd kérte, hogy hozzuk előre a fővárosi mérkőzést, így most erre is készülünk – fogalmazott Surányi László, a Kaposvári Vízilabda Klub felnőttcsapatának vezetőedzője. – Ettől függetlenül komoly munka vár a srácokra, akik kaptak egy pár napos pihenőt a Szolnoki Dózsa elleni bajnoki után. Ezt követően viszont belevágtunk a kőkemény munkába, napi három edzéssel és sok videózással. A karokba és a vállakba rengeteg kilométer kerül majd bele ebben az időszakban, emellett sok súlyt is megmozgatnak majd a srácok az edzőteremben.

A Kaposvári VK eddig öt tétmérkőzést vívott a szezonban, abból hármat a Szolnoki Dózsa, illetve egyet a Ferencváros ellen. Ezeken egyértelműen az ellenfelek voltak az esélyesek, azonban egyik csapat sem tudta kiütni a somogyiakat, akik több negyedben is megszorongatták a sokkal esélyesebb csapatokat. Ez pedig remek előjel a folytatásra nézve. Akárcsak az, hogy az egyetlen verhető ellenfél, a Debreceni VSE elleni kétesélyes találkozót megnyerték Juhász-Szelei Norberték.

– Eddig egy olyan mérkőzést játszottunk, amin volt keresnivalónk, azt hoztuk is a Debrecen ellen – tette hozzá Surányi László vezetőedző. – A többin nem mellettünk szólt a papírforma, amit nem is tudtuk felborítani. Most jönnek azok az összecsapások, amelyeken újra nyílik esélyünk a pontszerzésre, ezeken kell majd helytállnunk. Erre vannak biztató jelek. A Szolnok elleni két Magyar Kupa-meccs egészen jónak bizonyult, azonban a bajnokin, bár számszerűleg majdnem ugyanaz volt az eredmény, sokkal többet vártam magunktól a játékban. Haladunk előre, egyre jobban érik össze a társaság, de ez a többi csapatra is igaz. Hozni kell azokat a találkozókat, amelyeket kitűztünk magunk elé és akkor nem lehet problémánk a szezonban.

A Kaposvári VK november 27-én találkozott volna a Honvéddal, de a fővárosi klub kérésére október 15-én 20 órakor kerül sor a bajnokira, a budapesti Kőér utcai uszodában.

– Azért mentünk bele a módosításba, mert így is el tudjuk végezni a tervezett munkát – fogalmazott a somogyi együttes mestere. – A novemberi programunk ráadásul elég sűrű. Emellett pedig az is fontos szempont volt, hogy nemcsak négy hét száraz, monoton edzés vár ránk, hanem ezt az időt megfelezi egy összecsapás.

A Magyar Vízilabda Szövetség megtartotta soron következő ülését, melynek az első napirendi pontja a kapitányi beszámolók voltak. A testület egyhangúlag elfogadta Bíró Attiláét és Märcz Tamásét is.

Vári Attila elnök elmondta, nem írtak ki kapitányi pályázatot, ehelyett 2024. október 22-ig, az elnökség mandátumáig meghosszabbította a két szakember szerződését.