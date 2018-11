Mínusz négyről várja a visszavágót a Siófok KC

Jezic tizenkét másodperccel a vége előtt szerzett találatának köszönhetően négygólos hátrányban várja a Lada elleni siófoki visszavágót a Siófok KC. A feladat megoldható, hisz akár a már Togliattiban is nyerhettek volna a balatoniak.

A szezont nézve ez a sorozat élvez prioritást, tovább kell jutnunk- nyilatkozta a klub honlapján Moen edző. Az odavágón elért eredmény alapján erre reális esély is van, ám ez kézzel fogható közelségbe is kerülhetett volna akár már Togliattiban is.

Harminchat perc után ugyanis úgy tűnt, akár a győzelem is meglehet, ám Böhme gólja utáni egygólos vezetésnél (19-20) elvesztette a fonalat a siófoki együttes. A hátralévő 24 percben összesen hat találatra futotta tőlük, melyből egy hetesből született. Sorra maradtak ki a ziccerek, Nze Miko és Böhme is rontott egy-egy hetest, majd többek közt Khmyrova , Elghaoui és Perianu is dobott egy-egy kapufát. Ha ezeknek csak a fele bemegy.

A házigazdák nagy esélyt kaptak a balatoniaktól, ám nem tudtak vele élni. Harminckét másodperccel a vége előtt Khomutov edző kért időt, akinek tanítványai a hatgólos győzelemért támadhattak, de hiába. Nem hogy gólt nem szereztek, hanem kaptak egyet tizenkét másodperccel a lefújás előtt! Jezic találta nagyon fontos volt siófoki szempontból, mely után a még hátralévő időben sem voltképes értékelhető támadást vezetni a házigazda.

A Lada második félidei feltámadásában nagy szerepe volt a húsz éves Sherbaknak, aki az első félidei egy után fél tucatot dobott a másodikban, nem véletlenül választották a meccs emberének a lefújás után. A statisztika szerint egyetlen rossz kísérlete sem volt! Az utóbbi mellett a rutinos, 29 éves Gayduk pedig ötöt szórt a fordulás után, de ki kell emelni a 17 éves Dimitrievát is, aki szintén nagyon sokat tett a hazai siketért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Siófoki oldalon Gonzalez kapta a legjobb játékos díját, aki az első és a második félidőben is legeredményesebb siófoki volt, hét gólig jutott 12 kísérletből. Nem Kobetic, hanem Gonzalez volt, aki a legtöbbet próbálkozott, Kobetic hétszer, Nze Minko pedig ötször. A gyengébbre sikerült második félidőben Kobetic a második félidőben egy, Nze Minko pedig három találatig jutott, melyből az egyik büntetőből esett.

– Ez a mostani nem a legjobb pillanatunk, jól kezdtük a mérkőzést, később azonban vesztettünk a ritmusból – nyilatkozta Moen edző a lefújás után a klub honlapjának. – Az elsődleges probléma a védekezésünkben van. Ezen dolgozunk a legtöbbet, de fontos meccsek bizonyos periódusaiban nem áll össze. Amikor nem működik, olyankor veszítjük el az összecsapásokat. Otthon ki akarjuk harcolni a továbbjutást, utolsó erőnkig küzdeni fogunk érte. Senki ne feledje, ez csak a párharc első félideje volt!

HC Lada (orosz)–Siófok KC 30–26 (15–16)

Togliatti, 2800 néző. Vezette: Florescu, Stoia (románok).

Lada: Utkina – Novoszeljova 1, Gajduk 8 (2), Dmitrijeva 6, Amelcsenko, Sherbak 7, Taraszova 5. Csere: Lagina (kapus), Gafonova, Kakmolja 2, Kirdijaseva 1, Szannyikova, Noszikova. Edző: Alekszandr Homutov

SKC: Silje Solberg – Böhme 3 (1), Elghaoui 3, Jezic 1, Kobetic 4, Nze Minko 4 (2), Aoustin 2. Csere: Dedu (kapus), M. González 7, Hmirova 2, Perianu, Drabik. Edző: Tor Odvar Moen.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/3.