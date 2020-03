Moen: Ilyenkor értékeljük igazán a mindennapokat

A Siófok KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Tor Odvar Moen már hét napja házi karanténban van Norvégiában.

Tor Odvar szerint a sport jelenleg sokadik szempont az életünkben, viszont ez az időszak ráébreszt arra, hogy mennyire meg kell becsülni azokat a pillanatokat, amikor minden rendben van. A norvég edzővel a Siófok KC honlapja készített interjút.

– Mi volt az első gondolatod, amikor igazán komolyra fordultak a dolgok?

– Az igazat megvallva március elején, amikor már kopogtatott Európa ajtaján a járvány, annyira el voltam foglalva a napi szintű munkával, hogy valahogy úgy voltam vele, hogy talán lecsillapodhat ez az egész – felelte az SKC kérdésére. – Pár nappal később az olaszországi történések pillanatok alatt ráébresztettek arra, hogy egy nagyon komoly dologgal állunk szemben. Most az a legfontosabb, hogy mindenki vegye komolyan a saját országa által kiadott rendeleteket. A játékosok és mi, edzők is akkor járunk el helyesen, ha példát mutatunk. Helyesen jártak el azokkal az intézkedésekkel, amik a sportot érintették, mindent azonnal le kellett állítani. Én már hét napja házi karanténban vagyok. Nem mehetek olyan helyre, ahol emberek vannak. Ha szükségem van valamire a boltból, akkor meg kell kérnem valakit, hogy vásároljon be és rakja le az ajtóm elé.

– Mi történhet sportszakmailag a következő hónapokban?

– Nehéz ezt megmondani, de ha követjük a napi híreket, akkor valószínűsíthető, hogy egy jó darabig nem lesz kézilabda. Az is nagyon életidegen lenne, hogy több hónapos kihagyás után fejezzék be a csapatok a bajnokságokat és a kupaküzdelmeket. Sportszakmai szinten ekkora kihagyás után a teljesítmény tekintetében nem lehetnek irreális elvárásaink a játékosokkal szemben. Olyan híreket is hallottam, miszerint sok szövetség úgy dönthet Európában, hogy a jelenlegi állás szerint zárja le a bajnokságokat, de ezek csak spekulációk.

– Mennyire lehet nehéz egy profi sportolónak ebben a helyzetben?

– Nagyon! Ezek a lányok világéletükben úgy éltek, hogy edzés, edzés, edzés, mérkőzés. Ez az életük és biztos vagyok benne, hogy most nagyon szenvednek ők is. Most az a feladatuk, hogy egészségesek maradjanak. Határozatlan időre leálltunk, mindenki otthon tartózkodik a keretből. A szakmai stábbal egyéni edzéstervet adtunk a játékosoknak, amit otthon el tudnak végezni. Ez nagyjából arra elég, hogy valamennyire szinten tudják tartani magukat. Nem tehetünk mást, alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez és felkészülni a ránk váró időszakra. A lányok profi mentalitásúak, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzák ki a következő hetekből-hónapokból.

– Hiányzik a napi szintű munka?

– De még mennyire, ilyenkor ébred rá igazán az ember, hogy ami nagyon sokszor természetes és magától értetődő, azt mennyire meg kell becsülni. A sport jelenleg sokadrangú, de mégis mindenkinek nagyon hiányzik. Nekünk, akik ebben dolgozunk, a szurkolóknak, akik ezért élnek-halnak. A sportnak nagy szerepe van a társadalmunkban. Hiányzik, hogy bemenjek a klubba, hogy találkozzak a játékosaimmal és a kollégáimmal. Nem tehetünk mást, türelmesnek kell lennünk. Arra buzdítok mindenkit, hogy a lehető legkomolyabban tartsa be a szabályokat és akkor talán hamarosan újra együtt lehetünk.