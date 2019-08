Munkába álltak a rekordbajnok Fino játékosai

Megkezdte a felkészülést a 2019/2020-as bajnoki szezonra a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata.

A pihenőről visszatérő játékosok és a csapatvezetés először egy rövid megbeszélésen vettek részt a Kaposvár Arénában. Az elnökség részéről Zarka Péter ügyvezető elmondta, hogy a cél nem is lehet más, mint a bajnokságban és a Magyar Kupában is döntőt játszani. A rekordbajnok természetesen szeretne ismét a legjobb csapat lenni Magyarországon és a CEV-kupában is minél jobban teljesíteni a nemzetközi mezőnyben.

Ezt követően az új vezetőedző, az argentin Ruben Wolochin ismertette az edzésidőpontokat, továbbá elmondta, hogy kemény munkát és profi hozzáállást vár el minden csapattagtól.

A szavak után aztán máris tettek következtek, először Nagy Márk erőnléti edző mozgatta át a játékosokat a Kaposvár Arénában, aztán súlyzós edzés következett, délután pedig már a labdáké és a hálóé volt a főszerep.

Eddig még nem volt túl nagy játékosmozgás a Fino Kaposvár keretében (mindössze a fiatal Fenyvesi Barnát jelentették be, aki a felnőttekkel készülhet – a szerk.), de a tavalyi szezonban bronzérmet szerzett együttes magja együtt maradt. A legnagyobb változást a vezetőedzői poszt jelentette, Demeter György mester ugyanis felállt a kispadról és szakmai igazgatóként tevékenykedik tovább az egyesületnél. Helyére az argentin Ruben Wolochin érkezett, no de lássuk, miként is alakul a rekordbajnok játékoskerete.

Maradtak/hosszabbítottak: Kalmár Ákos, Horváth Kristóf, Keen Cameron, Kiss Máté, Kulcsár Adrián , Bögöly Gábor, Bozóki Bence, Hegedűs Balázs (statisztikus), Nagy Márk (erőnléti edző), Ollé Krisztián (gyúró), Nagy József.

Érkeztek: Fenyvesi Barna (RÖAK Kaposvár), Ruben Wolochin (TV Bühl, vezetőedző), Demeter András (RÖAK Kaposvár, másodedző), Demeter György (Fino Kaposvár szakmai igazgató).

Távoztak: Nagy Péter (MAFC, vezetőedző), Pápai Péter (?),Vajda Tamás (1. MCM-Diamant Kaposvár, másodedző), Demeter György (Fino Kaposvár, vezetőedző), Szabó Barna (TSV Deggendorf Volleyball, Németország), Szabó Bence (Kecskeméti RC).