Nagy csata vár a Rákóczira

A BFC Siófok idegenben, míg a Kaposvári Rákóczi FC hazai pályán küzd a pontokért a Merkantil Bank Liga NB II. 23. fordulójában.

Hazai környezetben folytatta a másodosztályú pontvadászatot a Kaposvári Rákóczi FC, mely vasárnap 14 órakor a tabella 14. helyén álló Békéscsaba 1912 Előrét fogadja. A két, egykor sokkal szebb napokat is megélt klub nézők nélkül, zárt kapuk mögött néz farkasszemet egymással. A Rákóczi a 15. helyről várja a találkozót, ráadásul nem is indította rosszul az évet, hiszen ponttal távozott Kazincbarcikáról.

– Mindig fontos, hogy az első meccsen ne szenvedjen vereséget a csapat – mondta Várhidi Péter, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Szerintem elég stabilak voltunk, de a csapatjátékunk nem volt tökéletes, ám a mostoha körülmények miatt egyik csapat sem mutatta a valódi arcát. A kiállítás egy kicsit bánt, hiszen gyors egymásutánban jött a két sárga lap. Érdekesség, hogy emberhátrányban játszottunk a legjobban azon a találkozón. Az idegenbeli pontszerzés mindig egy csapat erejét mutatja, de ez csak akkor ér valamit, ha a következő hazai mérkőzést megnyerjük.

A kaposváriak az őszi negyedik fordulóban Balázs Zsolt gyors duplájával már kettő-nullára is vezettek, de a hajrában pontot mentett az emberelőnyben futballozó Békéscsaba. A somogyiak számára itt a lehetőség a 3 pont begyűjtésére. A feladat azonban nem egyszerű, ugyanis Nagy Tamás és Szakály Attila is kiesett a zöld-fehéreknél eltiltás miatt. Ráadásul a Békéscsaba az eddigi 30 pontjából 21-et idegenben szerzett.

– Az mindig egy szervezettséget mutat, ha egy csapatot nem tudnak szétszedni idegenben – tette hozzá Várhidi Péter. – Taktikai fegyelmezettség és jó kontrajáték jellemzi a Békéscsabát, ennek is tulajdonítható az idegenbeli mutatójuk. A célunk, hogy megoldjuk a feladatot, hiszen nekünk is kellenek a pontok. Remélhetően sikerrel vesszük az akadályt, ehhez az kell, hogy mi is szervezett, fegyelmezett játékot mutassunk és taktikailag erősek legyünk. Elég sok változtatási lehetőség van a csapatban, meglátjuk, melyik vezet majd sikerre.

Egy hét után újra Debrecenben a Siófok, mely ezúttal a sereghajtó DEAC otthonában lép pályára vasárnap 14 órakor.

A balatoniak tavasszal hazai pályán legyőzték az egyetemistákat, ám azóta kicserélődött az utóbbiak játékoskerete, a télen tíz játékos távozott, nyolc érkezett, ebből hat a DVSC-től. A vérfrissítés ellenére a tavaszi nyitányon elbuktak Dorogon, ahol egy-egy értékesített büntetőt követően Zöldesi bevédte Zuigéber szabadrúgását, ráadásul Papp és Sándor is begyűjtötte ötödik sárgáját.

A balatoniak is vereséggel hangoltak, viszont nem teljesítettek rosszul a DVSC ellen, nem érheti szó a ház elejét a vereség miatt, viszont most más a helyzet! Ők az esélyesek, ráadásul nagy szükségük lenne a sikerre, hisz mindössze három pontra vannak a kiesőhelytől. Remélhetőleg a labdarúgók is átérzik ennek a súlyát, és hasonló mentalitással játszva, legalább olyan teljesítményt nyújtanak, mint legutóbb a Nagyerdőben. Ez jó alap lenne a győzelemhez, melynek kivívása nem lesz könnyű, hisz a DEAC mind a tizenkét pontját otthon szerezte a Győr, Nyíregyháza, Szentlőrinc, Soroksár legyőzésével. Az utóbbi hármat lenullázták, így tudták őket egygólos meccseken legyőzni. Ebből is látszik, ha gólt kapnak, akkor szinte biztos a vereségük.

A somogyiak feladatát nehezíti, hogy eltiltás miatt Horváth Milán és a télen igazolt Varjas sem játszhat, aki debütáló mérkőzésén 25 perc alatt jutott a kiállítás sorsára. Izing – akinek játéka Horváth hiányában előtérbe kerülhet – ebben csúcstartó, kilenc perc után kapott pirosat első bajnokiján Siófok-mezben. A legvalószínűtlenebbnek ezúttal a döntetlen tűnik, a DEAC ugyanis – egyedüliként a másodosztályban – még nem ikszelt a szezonban, de ez a Siófokra sem jellemző, utoljára szeptemberben, Ajkán fordult elő velük.

Fotóillusztráció: Lang Róbert