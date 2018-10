Nagy csata vár a siófoki kézisekre Kisvárdán

A legutóbbi szezonban hetedik, jelenleg ötödik Kisvárda otthonában lép pályára a Siófok KC vasárnap, 15.30 órakor.

A várdaiak a siófokiakhoz hasonlóan szintén nem spórolnak a légiósokkal, így ebből a szempontból különleges mérkőzés várható. Ha hazai oldalon a magyar felmenőkkel bíró Maja Mihajlovot, illetve a magyar állampolgárságot kapó Milosevic Tímeát, illetve a siófokiaknál szintén ezzel rendelkező Asma Elghaouit nem számoljuk, akkor is huszonöt idegenlégióst foglalkoztat ez a két klub.

A találkozó esélyesei persze egyértelműen a somogyiak, akik a legutóbbi szezonban oda-vissza verték a várdaiakat. Azóta sok változás történt mindkét klubnál, ám furcsa ezt kimondani, a nagyobb nem a balatoniaknál! Vlatko Djonovics edző csapatából közel kétszáz gól hiányzik az előző szezonhoz képest, Triscsuk (144), Dmitrovic (92), Rocha (58) személyében, de persze más távozóik is akadtak, mint például a két kapus Triffa és Dzsukeva kapusok, aki szintén alapembereknek számítottak. Igazoltak is persze szép számmal, minden posztra, így gyakorlatilag újra kellett építeni a csapatot, ami nem könnyű feladat, ám mindezek ellenére csak a hatodik fordulóban szenvedtek első alkalommal vereséget Vácon, egyetlen találattal. Ha viszont azt mondjuk, hogy az első hat fordulóból csak három bajnokit (Mosonmagyaróvár, Budaörs, DKKA) tudtak megnyerni, az már nem hangzik olyan jól, főként, ha hozzátesszük mindegyiket otthon érték el. A váci vereség mellett ikszeltek Debrecenben és Fehérváron is, vagyis más teljesítményre képesek hazai környezetben, illetve idegenben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A keret átalakulására visszatérve az eddigi bajnokikon, a korábbi debreceni Hakunova került főszerepbe hat meccsen lőtt harmincegy góljával. Ez annyiban meglepő, hogy az előző szezonban összesen dobott ötvenet! Ráadásul, mint a harmincegy találata akcióból esett. Ellenben nem a támadás, hanem a védekezés inkább az erősségük, hisz nagyon kevés, átlagban 22,6 gólt kaptak az eddigi hat bajnokin. Ez kifejezetten jó, nagy kérdés, vajon Penezicéket meg tudják-e állítani, ahogy az is, hogy utóbbiak mennyire lesznek frissek. A várdaiak ugyanis október tizedike, legutóbbi bajnokijuk óta csak egy – finoman szólva nem megerőltető – Magyar Kupa meccset játszottak, a Szent István otthonában, ahol főlényes (38-26) sikert arattak. Ezzel szemben a balatoniak azóta két EHF kupa és egy Győr elleni hazai bajnokin is pályán voltak és bizony Kisvárda sincs közel Siófokhoz. Remélhetőleg mindezek ellenére behúzzák a két pontot Moen edző tanítványai, mert a Vác elleni hazai botlás után erre nagy szükség lenne egy olyan ellenfél otthonában, mely képes saját közönsége előtt meglepetést okozni.