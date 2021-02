Nagy csatában, a hosszabbításban maradt alul a Kaposvár

Csak a hosszabbításban maradt alul az Alba Fehérvárral szemben a Kaposvári KK, amely ismét remekül küzdött egy esélyesebb, erősebb csapat ellen.

A bajnoki tabellán harmadik helyen álló a bajnoki címre is esélyesnek tartott Alba Fehérvár ellen folytatta szereplését a Kaposvári KK, amelyben ismét játékra jelentkezett a csapatkapitány Hendlein Roland. A némiképp megtorpani, az utóbbi két rangadóját elveszítő fehérváriak elszántan készülődtek, és fogadkoztak, hogy megszakítják a somogyiak hazai menetelést. Ennek megfelelő energiával kezdték a meccset is és a szerzett labdákból hamar előnyhöz jutottak. A hazaiak azonban nem hagyták, hogy túlzottan ellépjen az ellenfél. Több eladott labda akadályozta meg a még jobb pozíciót, a negyed végére pedig a távolról is eredményesebb fehérváriak két ponttal vezettek.

A folytatásban nyílt az olló, a lepattanókat is jobban gyűjtő vendégek kamatoztatták fizikai fölényüket és elhúztak a hazaiaktól. Davis zsákolásával már több, mint tíz pont volt a különbség, a vendégek légiósát sem tudták tartani a somogyiak. Miliszavljevics triplájával sikerült megint tízen belülre kerülni, a nagyszünet után pedig tovább zárkóztak a kaposváriak. Baki beállásával javult a védekezés, Révész pedig 47–46-nál vezetéshez jutatta a hazaiakat. Rivers óriási zsákolására Davis triplája volt a válasz, de Révész nem hibázott a palánk alatt. Remekül védekeztek a somogyiak,

A záró szakaszra Miliszavljevics újabb triplájával szenzációs harmadik negyedet követően 66–60-as állásnál kezdhetett. Ron Curry reklamálásért kapott technikait, majd egy összecsapás után vérző Riverts-t kellett lecserélni. A kiválása érzékeny veszteség volt, ezt kihasználva Vojvoda csökkentette a különbséget, ám M. Curry lehetetlen helyzetből is triplát szerzett. Hendlein szerelt kétszer is remekül, a nagy izgalmakat hozó utolsó percben pedig Hearts egyenlített 77–77-nél. A hosszabbításban aztán hősiesen küzdött a kaposvári alakulat, amely azonban elhibázta utolsó támadását, így újabb öt perces ráadás következett. Utolsó erőtartalékait mozgósította a somogyi együttes, de az extrát nyújtó Davis vezérletével már megtartotta újabb előnyét az esélyesebb Alba.

Kaposvári KK–Alba Fehérvár 97–100 (21–23, 16–21, 29–16, 10–10, 20–23)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött, vezette: Kapitány G., Tóth C., Török R.

Kaposvári KK: M. Curry (24/15), Krnjajszki (7), Rivers (12/3), Hendlein(11), Révész (20). Csere: Hendlein (), Bogdán (), Miliszavljevics (), Puska (). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Alba Fehérvár: R. Curry (22/6), Vojvoda (15/3), Lukács (4), Davis (33/12), Ahmad (19). Csere: Hearst (5/3), Omenaka (-), Turner (-), Csorvási (2), Markovics (-). Vezetőedző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 1–5, 7. perc: 13–15, 12. perc: 24–31, 17. perc: 28–41, 22. perc: 39–44, 27. perc: 57–55, 32. perc: 70–63, 37. perc: 76–69, 42. perc: 77–79, 47. perc: 89–96 .

Kipontozódott: Miliszavljevics (az 50. percben), illetve Hearts (az 50. percben).

Jók: M. Curry, Miliszavljevics, Révész,, illetve R. Curry, Vojvoda, Davis.

Nikola Lazics: – Nehéz mit mondani, közvetlenül egy ilyen találkozó után. Voltunk olyan helyzetben, hogy befejezhettük volna a találkozót, de nem tudtuk ezt megtenni a rendes játékidőben. Utána az első hosszabbítás utolsó támadása is a miénk volt. Gratulálok a fiúknak és az Albának is. Kemény mérkőzés volt, egy kicsit szerencsésebb volt az Alba a végén, de nem csak a szerencsén múlott. Nagyon lassan kezdtünk, se ez normális, mert a sok nagyon nehéz meccs miatt fáradtak is vagyunk. A harmadik negyedben jól játszottunk, vezettünk is, de nem tudtuk befejezni.

Forray Gábor: – Nagyon örülök, hogy nyertünk. Gratulálok a játékosaimnak, hiszen többször vert helyzetből álltunk fel. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az előző két mérkőzésünk nem jól sikerült. Hetven nap alatt lejátszottunk tizenkilenc meccset, ilyenkor természetes, hogy nem vagyunk olyan frissek. Akaratból, küzdeni tudásból ma jelesre vizsgáztunk. A negyedik negyedben az volt a kulcs, hogy a 8-10 pontos hátrányból vissza tudtunk jönni. Megérdemelten nyertünk, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha a Kaposvár nyer, az nem érdemtelenül lett volna. Bizakodó vagyok a jövőre nézve, mert hosszú sorozat áll még előttünk, és nem mindegy, hogy pozitív, vagy negatív töltettel fogunk dolgozni a következő napokban. Szombaton jön a visszavágó és azt is szeretnénk megnyerni. Sajnálom, hogy a szurkolók ezt a meccset nem láthatták élőben, mert remek propagandája lett volna a kosárlabdának. Gratulálok a játékosaimnak és gratulálok a Kaposvárnak is, mert sok energiát beletettek.