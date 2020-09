Nagy csatában, de 3-0-ra nyert a Diamant

Legyőzte a Vasas Óbuda együttesét a Diamant-kupa elnevezésű előkészületi röplabdatorna első mérkőzésén a házigazda kaposvári csapat.

Rangos előkészületi röplabdatornának ad otthont három napon át a Kaposvár Aréna, a Diamant-kupán a a női röplabda Extraliga három meghatározó csapata, a Vasas Óbuda, a Békéscsaba, valamint a házigazda 1. MCM-Diamant Kaposvár vesz részt. A somogyiak a fővárosi együttessel játszották a nyitótalálkozót csütörtök este.

Mindkét fél alaposan belekezdett, s így már az elejétől fogva óriási csata zajlott a pályán, nyoma sem volt a szezoneleji formának. A mérkőzés kezdetén még a vendégek álltak jobban, ám a Diamant fokozatosan átvette a meccs irányítását és előbb ledolgozta hátrányát, majd a vezetést is átvette. Minden pontért alaposan meg kellett harcolniuk a feleknek, a kaposváriak pedig foggal körömmel őrizték az előnyüket és be is húzták az első szettet. Olyan volt a hangulat, mintha éles bajnokit játszottak volna a lányok, ami nem is csoda, hiszen nem csak a sportolók, a szurkolók is ki voltak éhez egy jó kis röpiderbire; legutóbb februárban lépett pályára az arénában a csapat.

A második játszmát is jobban kezdte a Vasas, s sokáig úgy tűnt, ezúttal elmarad a nagy feltámadás, ám a szabadkai mester, Sasa Nedeljkiovic társulatát nem olyan fából faragták, mely feladja a küzdelmet: 22–22-nél utolérte riválisát, majd Tálas szemfüles ejtésével megnyerte azt a játékrészt is.

Pocsékul kezdte a harmadik etapot (is) a házigazda, melynek támadásban és védekezésben is szétesett a játéka, az egyik labdamenetnél négyen nézték közelről ahogy közéjük esik a labda. A budapesti gárda pedig élt a lehetőséggel és tetemes, nyolcpontos (4–12) előnyre tett szert. De ahogy az előző két szettben, úgy ezúttal is jött a feltámadás, Szedmákék kiváló játékkal eltüntették a különbséget, és így fej fej mellett érkeztek a hajrához az együttesek. Kétszer is szettlabdához jutottak az angyalföldiek, de mindegyiket kivédekezték a hazaiak, akik viszont rögtön az első meccslabdájukat értékesítették.

Minden elismerést megérdemel az 1. MCM-Diamant Kaposvár, hiszen amellett, hogy 3–0-ra legyőzte az előző szezonban a Bajnokok Ligájában is részt vett Vasast, mind a három szettben képes volt a fordításra, ráadásul az utolsó játszmában kétszer is.