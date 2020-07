Nagy izgalmak után született meg az első kaposvári pont

A Kaposvári VK nagy izgalmak közepette szerezte meg első pontját, míg a Szolnok magabiztosan verte az Újpestet a BENU Magyar Kupa B csoport második napjának délelőttjén.

A nyitónaphoz képest vasárnap már olyan idő fogadta a csapatokat, amiről mindenki álmodott a Magyar Kupa kiírásakor. Azaz verőfényes napsütésben ugorhattak vízbe a pólósok a BENU Magyar Kupa B csoportjának kaposvári fordulójának második napján. Elsőként a háziazda kaposváriak, illetve aktuális ellenfelük a zuglóiak.

A vasárnapi nyitómeccs nagyszerű kapusteljesítménnyel indult, hiszen a somogyiak hálóőre Csiszár Boldizsár előbb Irmes Pál ziccerét, majd Mészáros Mátyás büntetőjét hárította. Ez pedig nyugalmat adott csapatának, amely Horváth Ákos révén meg is szerezte a vezetést, s végül kétgólos hazai vezetéssel zárult az első játékrész. A másodikban a kaposváriak (akik az eltiltott Damagoj Jajcinovic nélkül vették fel a harcot a Zuglóval) nagyszerűen használták ki emberelőnyös helyzeteiket, s távolról is rendre kaput találtak, így négy gólra is el tudtak lépni, de a vendégek nem adták könnyen magukat.

A fordulás után Kacper Langiewicz egy gyönyörű centergóllal vette be a BVSC kapuját, de a fővárosaiknak egyre közelebb kerültek a Kaposvárhoz. Surányi László csapata azonban megrázta magát, így visszaállította a háromgólos fórt az utolsó etapra. A mérkőzés végjátéka hatalmas izgalmakat hozott, hiszen a vendégek kiegyenlítettek négy perccel a végső sípszó előtt, majd egy gyors gólváltás után az utolsó húsz másodpercben már a győzelemért támadtak. A hazaiak azonban jól védekeztek, s legalább egy pontot szereztek.

A második mérkőzés már kevesebb izgalmakat hozott, hiszen az UVSE csak az elején, kettő-kettőig tudta tartani a lépést a csoport favoritjával, a Szolnokkal szemben. A Tisza-partiak a szünetig már hét góllal vezettek az újpestiek ellen, akik egy rossz csere miatt nem tudták beküldeni második számú kapusukat. A fordulás után pedig tovább növelték előnyüket, s végül magabiztos sikert arattak, amivel a csoport élére álltak.

Kaposvári VK–BVSC-Zugló 14–14 (4–2, 4–3, 4–4, 2–5)

Kaposvár, Virágfürdő, 150 néző. Vezette: Kollár, Sándor P.

Kaposvári VK: Csiszár – Langiewicz (2), ifj. Berta (2), Tóth-Gili (2), Mijic (3), Vindisch (1), Horváth Á. (1). Csere: Grieszbacher (kapus), Kakstedter, Kovács O., Dobos D. (1), Tóth Á. (2), Vékony. Vezetőedző: Surányi László.

BVSC-Zugló: Szakonyi – Czigány (1), Csapó, Irmes, Batizi, Ágh (1), Mészáros M. (2). Csere: Györke (kapus), Mészáros Cs. (5), Gyárfás (1), Kovács P. (1), Pásztor (2), Sugár, Nagy M. (1). Vezetőedző: Szűcs Levente.

Gól emberelőnyből: 15/5, illetve 14/4.

Gól ötméteresből: –, illetve 2/1.

Kiállítva, végleg cserével: Kovács O.

Kipontozódott: Horváth Á., Kakstedter, ifj. Berta illetve Batizi.

Surányi László: – Ilyen mérkőzésre számított, abból kifolyólag, hogy a BVSC fantasztikus meccset játszott előző nap a Szolnokkal. Az akkor látottak alapján meg is lepődtem, hogy mennyire összeállt már a csapat, így a szezon elején. A csapatom játékával elégedett vagyok, de négygólos előnyről illene nyerni. A fiataloknak ebben még van hova fejlődniük. Sajnálom az elúszott két pontot, de a megszerzett egyet nagyra tartom.

Szűcs Levente: – Mindegy, hogy ki az ellenfél, ha folyamatosan az eredmény után kell futni, az megviseli a csapatot. A Kaposvár az a fajta csapat, amely egy ilyen előnyt képes megtartani. Azt mondtam a fiúknak négygólos hátrányban, hogy ha kikaptunk hat-nyolc góllal, akkor annak a meccsnek nincs sok építő jellege. Az utolsó percben a győzelemért támadtunk, így pedig egy igazi rangadó volt. Annak külön örülök, hogy a 2003-as születésű játékom meghatározó egyénisége volt a csapatnak. A védekezésnek viszont nem örülök.

UVSE Hungest Hotels–Szolnoki Dózsa 9–17 (2–4, 1–6, 3–5, 3–2)

Kaposvár, Virágfürdő, 100 néző. Vezette: Kovács Cs., Vogel.

UVSE: Bisztritsányi – Kardos (2), Molnár E. (2), Seeler, Szieben (1), Bencz (1), Szentesi. Csere: Eppel, Lehoczky, Vigvári, Börzsei (1), Turcsányi, Vámosi (2). Vezetőedző: Vincze Balázs.

Szolnoki Dózsa: Bányai – Nagy Á. (2), Pijetlovic, Konarik (4), Filipovic (3), Drasovic (3), Szeghalmi (1). Csere: Angyal, Dőry, Schmölcz (2), Kovács G. (2), Teleki. Vezetőedző: Zivko Gocic.

Gól emberelőnyből: 14/3, illetve 15/5.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 3/3.

Kiállítva, végleg cserével: Prágay, illetve Dőry.

Kipontozódott: Bencz, illetve Nagy Á.

Vincze Balázs: – Nagyon boldog vagyok, bár ezt nem éreztem a mérkőzés felénél, amikor héttel vezetett a Szolnok. A meccs második része viszont jól alakult a szempontunkból. Ekkor már elengedtük, hogy egy világsztárokkal teletűzdelt csapat ellen játszunk és mindent beleadtunk. Jobb lett a védekezésünk és a támadásunk azáltal, hogy egy kicsit pimaszabbul vízilabdáztunk. Örülök, hogy ismét két 17 éves játékos mutatkozott be nálunk a felnőtt csapatban, akik remekül debütáltak.

Zivko Gocic: – Látszik, hogy remek szakmai munka folyik az UVSE csapatánál, hiszen jól vízilabdáznak a fiatalok. Nálunk is vannak fiatal játékosok, akik ezen a mérkőzésen sok lehetőséget kaptak, s láttam rajtuk a fejlődést.