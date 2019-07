Nagy János marad, míg Lakatos Gergő távozott a Rákóczitól

Újabb labdarúgójával hosszabbított szerződést az OTP Bank Liga NB I.-be jutott Kaposvári Rákóczi FC, ugyanis somogyi klub két évre szóló megállapodást kötött Nagy Jánossal. Lakatos Gergő azonban nem tart az élvonalba a Rákóczival.

Nagy János is meghosszabbította szerződését az újra élvonalba jutó Kaposvári Rákóczival. A védelem jobb oldalán és védekező középpályásként is bevethető labdarúgó három éve erősíti a zöld-fehéreket, akik színeiben eddig 79 tétmérkőzésen lépett pályára. A 26 éves játékos is kivette a részét a Rákóczi harmad-, illetve másodosztályából való feljutásába. Az Újpest nevelésű Nagy János újabb két évre szóló kontraktust írt alá a kaposvári klubbal.

– Remélem, hogy az első osztályban is jól szerepelünk majd és sikerül megmutatnunk, hogy mire vagyunk képesek – nyilatkozta a klub honlapjának Nagy János. – Örülök neki, hogy részese lehettem az elmúlt évek sikereinek, és annak, hogy a társaimmal közösen élhettem meg, hogy a Kaposvár újra az NB I.-ben szerepelhet.

Lakatos Gergő viszont távozik a somogyiaktól. A játékos öt éve csatlakozott az akkor a másodosztályban szereplő Rákóczihoz, s nem hagyta el a klubot akkor sem, amikor az egészen a megyei első osztályig zuhant. A kőkemény belső védő így oroszlánrészt vállalt a kaposvári sikerekből, hiszen részese volt a megyei bajnoki címnek, az Ibrány ellen sikeresen megvívott osztályozónak, az NB III.-es bronz-, illetve aranyérmnek, valamint az NB II.-ből való feljutásnak is. A 26 éves játékos 121 tétmérkőzésen lépett pályára Rákóczi-mezben, melyeken 18 alkalommal volt eredményes.