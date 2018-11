Nagy Krisztián kapásgóljával nyert a Rákóczi

A Balmazújváros csapatát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC a Merkantil Bank Liga NB II. 16. fordulójában. A zöld-fehérek küzdelmes, harcos mérkőzésen Nagy Krisztián góljával szerezték meg a győzelmet.

Kaposvári Rákóczi FC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1–0 (0–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 500 néző. V.: Pintér Cs. (Huszár B., Király Zs.).

A kaposváriak a kezdetektől fogva magukhoz ragadták a kezdeményezést, de hiába birtokolták lényegesen többet a labdát, nem igazán tudtak mit kezdeni a vendégek stabil, ötvédős rendszerével. Amikor végre sikerült a kapu elé kerülniük, akkor valami hiba mindig becsúszott. Igaz, Hadaró Valentin helyzeténél könnyedén megszerezhették volna a vezetést a kaposváriak, a védő azonban fölé lőtt, de ezen felül számos kisebb lehetőséget is elpuskázott a Rákóczi.

A második félidőben fokozta a nyomást a Rákóczi, míg a balmazújvárosiak továbbra is arra törekedtek, hogy öljék a hazaiak játékát. Ez sokáig sikerült is nekik, azonban egy gyors és leleményes pontrúgás kifogott a vendégek védelmén: Nagy Richárd ívelt be egy szabadrúgást, Nagy Krisztián pedig kapásból lőtt a jobb felsőbe. A vezető gól után a vendégek is elkezdtek futballozni, s rögtön jött az első helyzetük, de Fekete Ádám ollózását bravúrral tolta ki Pogacsics Krisztián.

A hajrára nyílttá vált a mérkőzés, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek: a Rákóczi kis híján megduplázta az előnyét, de Nagy Richárd emelése a felső lécen csattant, míg a másik oldalon ismét Pogacsics Krisztián bravúrjára volt szükség a győzelemhez.

A kaposváriak ezúttal is szívvel-lélekkel küzdöttek, s egy igen harcos mérkőzésen tudtak visszatérni a siker útjára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Ur, Fodor M., Hadaró (Nagy J., a szünetben) – Szakály A., Nagy K. (Andorka, 84. p.) – Nagy R., Beliczky, Bíró D. – Tömösvári (Horváth F., a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Verpecz – Ternován, Jagodics, Papucsek, Bora, Farkas N. – Kamarás (Kóródi, 53. p.), Szabó B., Patvaros, Erdei – Biró Á. (Szalai A., 64. p.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

Gólszerző: Nagy Krisztián (69. p.)

Sárga lap: Hadaró (16. p.), Ur (51. p.), Szakály A. (74. p.), Nagy R. (90. p.), illetve Biró Á. (36. p.), Jagodics (58. p.)