Nagy küzdelemben kapott ki a Rákóczi

Hatalmasat küzdött, de a hajrában elbukott a Debreceni VSC otthonában a Kaposvári Rákóczi FC a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 28. fordulójában.

A bajnoki cím egyik várományosának, a DVSC csapatának otthonában lépett pályára a Kaposvári Rákóczi FC, amely nem számíthatott a sérült, illetve eltiltott Szarka Ákosra, valamint a rutinos hálóőrre, Pogacsics Krisztiánra sem. Így a kapuban újra a fiatal Bánki Márton kapott lehetőséget, míg a támadó helyett Nemanja Andric került be a kezdőbe. A másik oldalon pedig hat helyen változott a kezdőcsapat a szerdaihoz képest. A Huszti Szabolcs, Toldi Gábor edzőpárosnak eltiltás, illetve sérülés miatt főként a védelemhez kellett hozzányúlnia, így az egykor Siófokon és Kaposváron is futballozó támadó, Bévárdi Zsombor például jobb bekként kapott lehetőséget.

A Rákóczi próbálta kihasználni a hazaiak összeszokatlanságát, s a mérkőzés első negyed órájában több ígéretes támadást is vezettek a vendégek. A legnagyobb lehetőség Nemanja Andric előtt adódott, de a támadó rossz döntést hozott a kapu előtt, így az utolsó pillanatban szerelte őt Kinyik Ákos. A taktikusan és helyenként jól is futballozó kaposváriak problémái a félidő derekán szaporodtak tovább, hiszen a csapatkapitány Ur László, illetve az agilisan futballozó Nemanja Andric is megsérült. A két alapember kiesése sem okozott gondot a Rákóczinak, hiszen továbbra is összeszedetten futballoztak a zöld-fehérek, azonban a folytatásban inkább a hazai csapat akarata érvényesült, de ez helyzetekben nem mutatkozott meg a szünetig.

A második félidő azonban egy-egy nagy helyzettel indult: előbb Bárány Donát centikkel maradt le Pintér Ádám beadásáról, majd a másik kapu előtt Vachtler Csaba szánta el lövésre magát, s csak centikkel lőtt a jobb kapufa mellé éles szögből. A folytatásban inkább a küzdelem dominált a pályán, hiszen a Rákóczi remekül védekezett, s ezzel nem igazán tudtak mit kezdeni a már most NB I.-es kerettel rendelkező hazaiak. Gál Mátyásék ugyanis mindenhova odaértek, s ha már rajtuk is túljutott a labda, akkor a fiatal Bánki Márton tudta megkaparintani a játékszert. A hajrába lépve váltott sebességet a Debrecen, s ezzel együtt jöttek a helyzetek: előbb Tischler Patrik fordult kapura és húsz méterről a lőtt a keresztlécre, majd Szécsi Márk négy méterről fejelt a kapu fölé. A hazaiak játékában egyre veszélyesebbé vált, s egy szöglet után a vezetést is megszerezte a DVSC. Dzsudzsák Balázs bal oldali sarokrúgását követően középen Tischler Patrik emelkedett a legmagasabbra és a kapu közepébe bólintott.

Az utolsó perekben a Rákóczi feladta a stabil védekezését és rohamot indított az egyenlítésért, ami csak hajszálon múlt, hiszen Erdei Carlo szabadrúgására kitűnően érkezett Nagy Tamás, aki a lécre fejelte a labdát, de ezzel nem múlt el a helyzet, hiszen a kipattanó Zsirai Martin elé került, de a középpályás térdéről a kapu fölé pattant a játékszer. Az egyenlítésért küzdő Kaposvár kinyílt hátul, ezt pedig Dzsudzsák Balázs révén kihasználta ki a DVSC, hiszen a hazai sztárja a rendes játékidő utolsó percében húsz méterről lőtt a bal alsóba, ezzel pedig bebiztosította csapata számára a győzelmet.

A két rossz passzban lévő csapat csatáját így végül a Debrecen nyerte meg, de a motiváltan és taktikusan futballozó kaposváriak is dicséret illeti, hiszen a hajráig pariban voltak a nagynevű, bajnoki címre is esélyes ellenféllel szemben.

Debreceni VSC–Kaposvári Rákóczi FC 2–0 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, zárt kapuk mögött. V.: Ducsai (Aradi, Rózsa).

DVSC: Kosicky – Bévárdi, Kinyik, Pávkovics, Kusnyir (Poór, 71. p.) – Varga J., Bényei Á. (Haris, 71. p.) – Pintér Á. (Kalafat, 61. p.), Szécsi, Sós (Tischler, 41. p.) – Bárány (Dzsudzsák, 61. p.). Vezetőedző: Toldi Gábor.

Kaposvári Rákóczi FC: Bánki – Vachtler, Dvorschák, Ur (Nagy T., 23. p.), Hadaró – Zsirai, Gál – Bidzilya (Erdei, 55. p.), Farkas B. (Bíró, 68. p.), Andric (Bartos, 23. p.) – Balázs Zs.

Gólszerzők: Tischler (84. p.), Dzsudzsák (90. p.).

Sárga lap: Kinyik (87. p.), illetve Dvorschák (42. p.), Zsirai (44. p.), Balázs Zs. (45. p.), Várhidi Péter (45+2. p., kispadról).