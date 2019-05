Nagyot küzdött a Siófok

Nagyot küzdöttek a balatoniak, akik az utolsó tíz percben kétgólos hátrányból nyertek remek védekezéssel. Nem volt könnyű, ám a lényeg a két újabb bajnoki pont…

EU – Fire Mosonmagyaróvár – Siófok KC 27-28 (13-15)

Nincs könnyű helyzetben a Siófok, mely nyolc nap alatt már a harmadik idegenbeli bajnokiját játszotta Mosonmagyaróváron, ráadásul mindezt a francia Nze Minko nélkül!Ha pedig hozzátesszük, hogy a hétvégén EHF kupa döntőt játszanak, ami vélhetően ott van a játékosok fejében, akkor talán nem is meglepő, hogy szoros végjátékot hozott ez az óvári bajnoki. Ráadásul Tilingerék remekül játszottak és olyan kiváló egyéni teljesítmények is akadtak náluk, mint Katonáé vagy a 21 éves kapusé, Dányié. Katona kilenc gólt dobott, eddig hat volt tőle a legtöbb ebben a szezonban, Danyi pedig 12 védéssel zárt.

A meccset az utolsó tíz percben kétgólos hátrányból nyerték meg a vendégek, köszönhetően annak, hogy mindössze három gólt kaptak ebben az időszakban. Két és fél perccel a vége előtt Bízik gólja után még döntetlenre álltak a csapatok, végül Kobetic gólja döntött negyven másodperccel a vége előtt, ám a sikerhez Dedu is nagyon kellett, aki kivédte Tilinger lövését kilenc másodperccel a vége előtt. A román kapus remekül szállt be a mérkőzésbe, az utolsó huszonöt percben hét védéssel segítette a sikerhez együttesét. Az említett Kobetic hattal zárta ezt a bajnokit, csak úgy mint Aoustin, akik ezzel a legeredményesebb játékosok voltak, mindkét félidőben három-három gólt szerezve. Nekik is köszönhetően egymás után ez volt az ötödik sikerük a siófokiaknak, míg az óváriaknak a negyedik vereségük.