Nagy Tamás a fedélzeten, többen hosszabbítottak a Rákóczinál

A védőként és védekező középpályásként is bevethető Nagy Tamással két és fél éves szerződést kötött a másodosztály második helyén álló Kaposvári Rákóczi FC. Az új játékos mellett több meghatározó labdarúgójával is meghosszabbította a lejáró kontraktusát a zöld-fehér klubbal.

Újabb rutinos labdarúgóval bővült a Kaposvári Rákóczi FC kerete, ugyanis a zöld-fehéreknél folytatja pályafutását Nagy Tamás. A védő február végén közös megegyezéssel szerződést bontott előző munkaadójával, a szintén másodosztályú Nyíregyháza Spartacus FC együttesével, így szabadon igazolhatóvá vált. A nyírségieknél az őszi szezonban hét bajnoki találkozón volt a kezdőcsapat tagja, s két alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A 31 esztendős játékos eddigi pályafutása során 59 elsőosztályú meccsen lépett pályára, melyeken két gólt jegyez. A labdarúgó korábban megfordult a Kazincbarcika, a Videoton, a Bőcs, a Pápa és a ZTE és a Diósgyőr együtteseiben is. Utóbbival megnyerte a másodosztályú bajnokságot. Nagy Tamás 2,5 éves szerződést kötött az NB II. második helyén álló Rákóczival.

– Már korábban, tavaly nyáron is szó volt arról, hogy Kaposvárra igazolok – nyilatkozta Nagy Tamás. – Waltner Róbert keresett meg, hogy szívesen látna a csapatban, de akkor Nyíregyházára igazoltam. Itt végül felbontottam a szerződésemet, így újra képbe került a Rákóczi. Több megkeresésem is volt, de az egyik legfőbb szempont, ami miatt a Kaposvárt választottam, hogy a csapatnak esélye van a feljutásra.

– Jelenleg egy porcműtét után próbálom újra száz százalékos állapotba hozni magam – mondta Nagy Tamás. – Ez már majdnem sikerült, de az erőnlétem még nem a régi. Eddig Somlyai Nóra fizoterapeutával és Balázs Péter erőnléti edzővel készültem, de nemsokára elkezdhetem az edzéseket a csapattal. Az elsődleges célom, hogy utolérjem magam, s minél előbb pályára léphessek.

A kaposváriakkal kapcsolatos további hír, hogy hat labdarúgó is meghosszabbította szerződését. Köztük Bonnyai Márk, a fiatalszabálynak is megfelelő hálóőr, aki egyre több szerephez jut, hiszen a Magyar Kupa meccsek után a Nyíregyháza, a Budafok és a Tiszakécske elleni bajnokikon is kezdőként lépett pályára. A kapus mellett a védelem három alappilére Hadaró Valentin, Ur László és Vachtler Csaba is új szerződést írt alá, akárcsak a középpálya két meghatározó alakja Nagy Krisztián és Szakály Attila. Mind a hat játékossal minimum két éves megállapodást kötött a zöld-fehér klub.