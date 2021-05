Nagybajomban is nyert az aranyra hajtó Balatonlelle

A bajnoki cím szempontjából nagyon fontos három pontot gyűjtött be a Balatonlelle a Nagybajom vendégeként a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában.

Két tavasszal még veretlen együttes találkozott Nagybajomban a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság huszonharmadik fordulójában. A vendég balatonlelleiek nagy sorozatban vannak, hiszen májusban nyolc mérkőzés vár rájuk. A két együttes nagyon jó meccset vívott egymással, s Körmendy Kevin Tamás 36. percben lőtt gólja döntette el a találkozó sorsát. A házigazdának sem kell azonban szégyenkeznie, hiszen alaposan megnehezítette a bajnoki címre törő Balaton-parti együttes dolgát.

A nemrégiben edzőváltáson átesett Marcali – Kardos Ernőt Fenusz László váltotta – a Jutát fogadta, a hazaiak a kilencedik, míg Tóth Norbert a somogyi élvonalban újonc társulata a tizedik helyről várhatta az összecsapást, ráadásul mindössze egyetlen pont volt a két egylet közti különbség a mérkőzés előtt. Ez a találkozó után is megmaradt, lévén gól nélküli döntetlennel zárult az ütközet.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott Kadarkút a sereghajtó Csurgóval csapott össze, tehát – papíron – könnyű meccs várt Pandur Ádámékra. A papírforma végül, ha a vártnál szerényebb végeredménnyel is, de beigazolódott, hiszen a hazaiak 1–0-ra nyertek, a döntő találatot Ferenczi Márk szerezte a 36. percben. Az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy Beke Lajos vezetőedző mindössze egy kezdőcsapatnyi labdarúgóval tudott csak elutazni a kadarkútiak otthonába, azaz egyetlen egyet sem tudott cserélni a kilencven perc alatt.

Gólesőt hozott a Balatonkeresztúr–Hetes mérkőzés, lévén összesen hét találat esett, s végül a hazaiak nyertek 4–3-ra. Pedig a vendégek kétgólos hátrányból is fel tudtak állni, ám a fordulás után a hazaiak kulcsjátékosa, Horváth Milán duplázni tudott. A sereghajtó Somogyjád a Balatoni Vasast látta vendégül és a tópartiak esélyeshez méltóan behúzták a győzelemért járó három bajnoki pontot.

A Weimann Gábor vezetőedző irányította Somogysárd egy vereség és egy döntetlen után fogadta a pontvadászat meglepetéscsapatát, a Segesdet. A sárdiak már az első félidőben 3–1-re vezettek, s a második játékrészben is háromszor be tudták venni Imrei Richárd kapuját.

A 23. forduló eredményei

Marcali–Juta 0–0

Marcali. V.: Virágh J.

Marcali VFC: Harcz B. – Bojtor B. (Fejes R. a 87. percben), Németh N., Szalai N., Bojtor N. (Balogh B. a 82. percben), Varga B., Czobor D., Szabó D., Suchmann D., Bradics T., Szegi Á. Vezetőedző: Fenusz László.

Juta SE: Vajda K. – Trimmel P. (Böjte P. a 66. percben), Horváth M. (László T. a szünetben), Dervalits S., Jovánczai I., Korcsmár I. (Tóth N. a 74. percben), Vadas Z., Makai M., Tóth M. (Mayer D. a 87. percben), Kovács R., Zentai A. Vezetőedző: Tóth Norbert.

Az ifjúsági mérkőzés 11–0-ás hazai vezetésnél félbeszakadt. A vendégek mindössze nyolc játékossal utaztak el Marcaliba.

Nagybajom–Balatonlelle 0–1 (0–1)

Nagybajom. V.: Gellén.

Nagybajom: Horváth B. – Fodor T., Kolumbán E., Ács-Gergely G. (Ribarics R. a 78. percben), Gergulás F., Tompa I., Nemes Gy. (Weimann R. a 60. percben), Babai G., Horváth P., Pap-Tibol M., Vető Á. Vezetőedző: Horváth Péter.

Balatonlelle: Finta B. – Laczkó D., Hegedűs Gy., Hrabovszky Z., Körmendy K., Hidvégi G. (Buzsáki B. a 72. percben), Fila G. (Kovács D. a 65. percben), Balogh B., Benke B., Neubauer M., Párkányi Zs. Vezetőedző: Keszei Ferenc.

Gólszerző: Körmendy K. a 36. percben.

Kadarkút–Csurgó 1–0 (1–0)

Kadarkút. V.: István J.

Kadarkút KSK: Strublics J. – Iván D., Simon R., Iványi B. (Tollár J. a 70. percben), Németh D., Kovács K., Ferenczi M., Pandur Á., Jakabfi M., Banicz B. (Salamon P. a 79. percben), Kampf R. (Balogh N. a 76. percben). Vezetőedző: Pandur Ádám.

Csurgói TK: Márkus Sz. – Dingó D., Beke Bálint, Bódis G., Markos P., Boros T., Holoda M., Fábián L., Tóth Sz., Huszka F., Pákai G. Vezetőedző: Beke Lajos.

Gólszerző: Ferenczi M. a 36. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Csurgó 8–0.

Somogysárd–Segesd 6–1 (3–1)

Somogysárd. V.: Erdelecz.

Somogysárd SE: Horváth N. – Heinczinger K., Orbán R., Páger B., Nagy A. – Baranyai D. (Németh Á. a szünetben), Háti Á., Kulcsár K., Kuti R. – Ato, Kuti K. Vezetőedző: Weimann Gábor.

Segesd SE: Imrei I. – Horváth A., Horváth M., Lakosa M., Gerlecz B. (Baranyai B. a 75. percben), Juhász Dezső, Balogh B. (Kiss M. a 70. percben), Patak B., Csatlós D., Cser V., Juhász D. Vezetőedző: Bérdi József.

Gólszerzők: Kuti K. 4 ( a 10. percben, a 40. percben, a 75. percben és a 85. percben), Lakosa M. 15. percben (öngól), Heinczinger K. a 80. percben, illetve Juhász D. a 25. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Segesd 6–3.

Balatonkeresztúr–Hetes 4–3 (2–2)

Balatonkeresztúr. V.: Hegyi.

Balatonkeresztúr: Oswald D. – Bogdán T., Olti A., Bartha M., Slezák B., Horváth M., Gelencsér A., Páli N. (Gyenis R. a 85. percben), Nagy Sz., Horváth S. (Mózes K. az 50. percben), Horváth D. Vezetőedző: Páli Norbert.

Hetes Vikár SC: Buchenauer A. – Heizer R., Keszthelyi B., Kiss J., Sólyom G., Laki O., Prucsi M., Simon R., Török B., Márton Cs., Horváth R. (Lóki P. a 88. percben). Vezetőedző: Nógely Péter.

Gólszerzők: Slezák B. a 7. percben (11-esből), Páli N. a 15. percben (11-esből), Horváth M. 2 (a 68. percben és a 74. percben), illetve Heizer R. 2 (a 30. percben és a 76. percben), Kiss J. a 38. percben (11-esből).

Az ifjúsági mérkőzés elmaradt.

Somogyjád–Balatoni Vasas 0–2 (0–1)

Somogyjád. V.: Nagy J.

Somogyjád: Tompa L. – Bogdán G. (Varga D. a 61. percben), Iványi Ö., Dörömböző G., Bosnáyk Á., Madeira-Lopes C., Horváth F., Cser G., Román P., Ferencz M., Árbogászt A. Vezetőedző: Hanusz János.

Balatoni Vasas: Bagi B. – Ábrahám B., Sarkanti M. (Abdulsalam S. a 79. percben), Schütz D., Polgár B., Renczes B. (Gosztonyi B. a 77. percben), Kovács N., Agulanna M., Lakatos B., Unger P., Török D. Vezetőedző: Vida András.

Gólszerzők: Agulanna M. a 4. percben, Török D. a 69. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogyjád–Balatoni Vasas 0–9.

Toponár–Tab 3–1 (3–0)

Toponár. V.: Schell.

Toponár: Czebei Á. – Juhász D. (Hóman K. a 72. percben), Albrecht B., Baranyi D., Miklós D. – Pető T., Kovács P., Decsi R. (Kabelács D. a 60. percben), Németh N. – Orsós V., Ivusza G. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Tabi VSC: Horváth J. – Kleiber Z., Kaveczki B., Naász B. (Kecskés B. a szünetben), Pretz G., Réder F., Kiss G., Magas V., Vida A., Tábori T., Tábori B.. Vezetőedző: . Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Németh N. 2 (a 15. percben és a 33. percben), Ivusza G. a 25. percben, illetve Tábori T. a 70. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Tab 8–1.