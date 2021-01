Nagyon gyengén kosárlabdázott Szegeden a Kaposvári KK együttese

A szezon meglepetés csapatával találkozott az NB I./A csoportos bajnokság alapszakaszának tizenkilencedik fordulójában a Kaposvári KK együttese. A Naturtex-SZTE Szedeák a szombathelyiektől elszenvedett vereség után, ismét hazai pályán próbált javítani a somogyiak ellen.

Az egykor Kaposváron is tevékenykedő Szrecsko Szekulovics vezetőedző megszokott ötösével kezdett, és a vendégeknél is így tett Nikola Lazics. Jukic szerezte a találkozó elő pontjait, ám két triplával hamar fordítottak az alföldiek. Nem sikerült megszúrni a hazai támadásokat, így Dzeletovics és társai hamar elléptek. A negyedik percben 15–6-nál már időt is kért Nikola Lazics, ráadásul rövidesen Hendlein kért cserét, mert fájlalta a korábban sérült lábát. A legjobbkor jött Rivers és Curry találata, így már Szekulovicsnak is akadt mindanivalója. Rivers egyenlített 20–20-nál, de a negyed Govens triplái miatt 29–22-vel zárult. A folytatásban ekkor még visszatért a pályára Hendlein is Miliszavljevics pedig újabb triplával köszönt be volt csapatának. Ezzel együtt sokkal jobban dobták a távoliakat a hazaiak, akik a kihagyott kaposvári lehetőségek után ismét tíz pont körüli különbséget alakítottak ki az elemi hibákat vétő somogyiakkal szemben.

Govens parádéját nem sikerült megtörni, így a Szeged elérte a húsz pontos határt is. A védekezésben nagyon gyengén teljesített a kaposvári gárda, amely húsz perc alatt 55 pontot kapott ellenfelétől. A nagyszünetet követően sem igen változott a játék képe. Hendlein izomszakadása miatt nem tudott visszaállni, a palánkok alatt pedig a rengeteg lepattanót gyűjtő Dickey szinte egyeduralkodó volt. Ennek ellenére próbált harcolni a hátrány csökkentéséért a Kaposvár, de a záró szakasz előtt visszaállt a korábbi különbség. Nyugodtan kezdhette a Szeged a záró negyedet, ekkor már a korábban kevesebb lehetőséget kapó játékosok is pályára kerültek. A hazaiaknál azonban ők is remekeltek, így már a harminc pontot súrolta a somogyiak hátránya. Végül 96–75-ös eredménnyel zárult a találkozó.